【1人商機】日本疫後興起一人消費　食店桑拿紛設單人專區

▲ 日本單人出遊比例增加，刺激不同店舖變陣，提供更多個人消費模式，例如燒肉店、桑拿店等，提供更多「個室」或單人座位設計。(ONEPERSON圖片)

疫情大流行改變消費模式，在日本單人出遊的比例有增加，刺激不同店舖變陣，提供更多個人消費模式，例如燒肉店、桑拿店等，提供更多「個室」或單人座位設計，即使不為防疫，也可讓單獨客人放鬆心情享受。

【消費券2022】消費券爆發力強勁 零售業界：料半年內錄低雙位數升幅

日本雖然以團體娛樂及應酬為主，但亦有愈來愈多日本人年輕人，在社交中感到不自在，更喜歡獨自出遊及娛樂。據日本調查機構JRC的統計，日本國內宿泊旅行中，單人遊的比例於2020年為17.8%，比10年前增加4.7%。調查機構發言人認為是由於單身者及希望按照自己心情享受愛好的民眾增加有關。

另外，Club Tourism亦表示2021年10月至2022年3月期間，從關西地區出發的單人旅遊銷售額比疫前2019年更高，該公司發言人表示單人遊容易成行，在難以邀約同行者的時勢下，需求可迅速恢復。

一人燒肉桑拿有需求

而外食及休閒活動亦因為防疫觀念等，加速了單人市場的成長，日本一間以「單人入座」為賣點的燒肉店，從2020年3月僅28間，至今已擴張近3倍至全國已有80間分店。該店社長認為「可以輕鬆在短時間內享用燒肉的賣點」剛好配合疫下環境，相信單人燒肉本來就有相當需求，並非疫下一時之需。「一人一爐」設計幾乎無需和店員接觸，平均25分鐘左右可以翻桌入座，比二人光顧平均1至2小時快很多。

另外，按日本桑拿浴和冷熱浴研究所的數據，2021年日本國內桑拿使用者大減4成至1,573萬人，當地桑拿店亦有變陣，例如Kohata控股於3月在東京開設首間仿酒店式裝潢的全單人房桑拿店，浴室、廁所、休息空間為一體化房間設計，4月在大阪開設2號店，該企預計今後5年增加至全日本100間分店。

【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人 食肆周末午市及晚市訂座爆滿

責任編輯:王浩賢