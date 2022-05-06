【開市9點半】綠色債券今午2時截止　英倫銀行加息25點子　通脹憂慮重燃股滙雙殺

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英倫銀行宣布議息結果，將基準利率上調25個基點至1%，為2009年2月以來最高水平，符合市場預期。英倫銀行警告經濟衰退及風險上升，預期通脹將達到雙位數，以及明年全年GDP負增長0.25%，加上美國聯儲局主席鮑威爾取態偏鴿，但未給予市場信心，市場憂慮經濟放緩限制加息步伐，最終未必能壓止通脹，觸發股市及滙市急插。

不過，油價約升1%，若市場純反映經濟增長憂慮，油價則按理下跌。

另外，零售綠債 （新上市編號：04252） 將於今日下午2時正式結束認購，其中，富途已表示該行認購人數超過8萬人。

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