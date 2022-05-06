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【開市9點半】綠色債券今午2時截止　英倫銀行加息25點子　通脹憂慮重燃股滙雙殺

股市 06:45 2022/05/06

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英倫銀行宣布議息結果，將基準利率上調25個基點至1%，為2009年2月以來最高水平，符合市場預期。英倫銀行警告經濟衰退及風險上升，預期通脹將達到雙位數，以及明年全年GDP負增長0.25%，加上美國聯儲局主席鮑威爾取態偏鴿，但未給予市場信心，市場憂慮經濟放緩限制加息步伐，最終未必能壓止通脹，觸發股市及滙市急插。

不過，油價約升1%，若市場純反映經濟增長憂慮，油價則按理下跌。

另外，零售綠債  （新上市編號：04252）  將於今日下午2時正式結束認購，其中，富途已表示該行認購人數超過8萬人。

重點新聞：

1.【英國加息】英鎊急瀉1.6%　英倫銀行加息25點子至1厘符預期　將考慮減持國債

2.【綠色債券2022】周五下午2時截止認購　富途：接獲8萬人申請、認購人數有望超出iBond

3.【美國加息】金管局上調基本利率至1.25厘　余偉文：港銀加息因應自身成本架構

4.【TWTR】馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾　幣安、卡塔爾控股有份參與、早段升逾3%

5.【美國加息】景順趙耀庭：美國及亞太區股市或繼續波動　一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）

6.【業績｜長和】長和旗下歐洲電訊業務首季收益跌1%至24億歐元　意大利業務較遜色

7.【MPF】積金評級：強積金4月份下滑4.71%　人均賬戶結餘減少11700元

8.【電動車電池】寧德時代首季盈利倒退兩成股價插8%　曾毓群預告與客戶商議美國設廠、季內公布「麒麟電池」

9.【業績│啤酒股】百威亞太最後收升7%　首季多賺近三成、疫情管控措施影響、中國銷量跌4.3%

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欄名 : 開市9點半

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港股 通脹 加息 英倫銀行 綠色債券
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