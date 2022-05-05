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【石油儲備】拜登政府據報計劃今年秋季購買6000萬桶石油　為補充戰略石油儲備第一步

股市 23:01 2022/05/05

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【石油儲備】拜登政府據報計劃今年秋季購買6000萬桶石油　為補充戰略石油儲備第一步

外媒引述美國能源部官員指，拜登政府計劃於今年秋季尋求購買6000萬桶石油，為長達數年補充美國戰略石油儲備過程的第一步。這將會是美國能源部自21世紀初以來首次為戰略石油儲備（SPR）補充大量石油。

外媒指，美國能源部計劃周四（5日）宣布啟動長期購買計劃，以顯示官員對最終補充SPR的態度認真。該官員表示，首批6000萬桶原油的交付將在未來幾年進行，並以急緊釋放石油時所得的收入支付。具體時間將取決於市場情況，主要是預視油價及需求顯著再下跌時。

戰略石油儲備作為重要的國家安全及經濟工具，為美國在能源價格飈升時能夠提供緩衝。拜登於3月宣布未來6個月釋放1.8億桶石油前，戰略石油儲備已跌至20年低。最新釋放的石油令目前SPR減少了三分之一的石油。

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