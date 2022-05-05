【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂首季虧損逾1.8億美元　按年收窄兩成

新濠國際發展 （00200） 旗下的新濠博亞娛樂（下稱新濠）（美：MLCO）今年首季未經審計業績顯示，該季應佔淨虧損為1.833億美元，按年少21%，每股美國預託股份負0.39美元。

季內新濠總營運收益為4.749億美元，按年跌約8%，主要由於澳門因應新冠疫情而實施的嚴格出入境限制導致中場業務表現放緩。惟經調整物業EBITDA為5600萬美元，按年增86%。該季，新濠錄得營運虧損1.359億美元，按年縮窄約17%。

何猷龍：債務總額按年升13億美元

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，公司第一季度的業績繼續反映疫情對業務帶來的影響，縱然澳門業務於農曆新年假期錄得穩健表現，但疫情引發的限制措施和更嚴格的出入境管制令澳門於今年2月至3月的博彩總收入跌逾50%，並於第一季度餘下時間為公司的營運及財務表現帶來負面影響。

何又指，由於公司增加了備用流動資金以支持業務營運和正在進行的發展項目，債務總額按年升13億美元，管理層會繼續審慎管理資產負債表及流動性狀況。

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