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【科技女股神】ARKK年初至今累挫近五成仍獲散戶力撐　Cathie Wood旗艦基金錄1年來最大吸資

股市 22:38 2022/05/05

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Cathie Wood的旗艦基金ARKK錄一年來最大吸資。

有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood，旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）周二錄1年來最大吸資額，單日淨流入3.67億元（美元，下同），全周共吸資4.47億元。

雖然在加息預期利淡科技股表現下， ARKK於4月份錄成立以來最差表現，單月跌近29%，年初至今累挫近五成，而且基金已自去年2月高位累計回調近7成，但未有嚇怕有意撈底的投資者。分析認為，ARKK周二的強勁吸資，是投資者趁低吸納所致。

翻查ARKK十大持股，Wood的愛股Tesla（美：TSLA）仍是ARKK的最大持股，佔基金整體比例9.7%，其次是加密幣交易平台Coinbase Global（美：COIN）及遙距診症與虛擬醫療護理公司Teladoc Health（美：TDOC），分別佔基金整體持股6.8%及6.6%。ARKK其餘十大持股還包括串流媒體運營商Roku及遠程會議軟件服務商Zoom（美：ZM）等。

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