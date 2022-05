【裝修攻略@iM網欄】避免衝突 裝修戶主如何與師傅合作

想像你每次見到上司,他總是對你挑剔不滿,你會否友善對待,或者想主動做多一點?

人與人之間的關係很微妙。即使你說的話很有道理,但如果對方「見親你都冇好嘢」,親和感不足就會易生抗拒。

戶主「咩都唔識」是很正常的,作為客戶,在合適的時間,帶著求問的心態想了解更多,以盡戶主應盡的責任,絕對是合理的。但切忌過界,變成一個「咩都唔識卻又事事要管的上司」,那是很「阻住地球轉」的。

裝設公司跟戶主出現衝突,多數在以下三方面:

1. 做法上爭論——比如究竟應該將喉管通過廁所下方,還是兜牆壁?應將洗衣機去水喉駁近一點的糞渠,還是駁遠一點的另一條渠?

2. 真的做錯了——鋪錯磚、丟錯嘢、訂錯櫃、度錯尺等等。

3. 達不到期望——手工和期望質素有出入,或與之前參觀的完工單位不一樣。

每個個案也是獨特的,處理方式各不一樣,倘遇到頪似情況,戶主記得「三不兩諗」,以免小事化大,甚至裝修爛尾收場:

三不:不要拋狠話、不要估估下、不要太嚴苛。

兩諗:諗面子、諗雙贏。

拋狠話即是「邀請鬥氣」。師傅一旦「應戰」,戶主可能被秒殺。

估估下即是「自製誤會」。依我所見,戶主常常猜度師傅心態,總是在溝通了解之前就表示不滿,除了經常出現誤會,根本無助解決問題。

太嚴苛是「小事化大」。很多戶主過份放大不影響居住質素的東西,或住下來亦很快會自然出現的表面瑕疵,小小事就要對方重做。不合理的要求只會逼對方在「另一些地方」追回成本……

諗面子是「建立共識的先決條件」。師傅說到底也是專家,你懂得尊重他,他可能願意捱義氣,反之就會斤斤計較,堅持己見。

諗雙贏是「將問題變答案」。你扣他$200,得到的僅是$200,失去的卻是對方的心。他幫你順手多做一點工夫,也許你的得益會更大。將沒效益的爭論放在一旁,聚焦於做好最重要的東西,或為未來的工程保養鋪路,才是好的解決問題方法。

然而,最後也要提醒各位,如果錯誤會影響戶主未來十多二十年生活上的方便,那是應堅持修正的!有些戶主因心軟而放棄堅持,結果是長久的洗餐死、抹餐懵。與方便與清潔麻煩相關的錯誤,無論成本由誰承擔,修正本身是不能讓的。

