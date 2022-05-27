【裝修攻略@iM網欄】避免衝突 裝修戶主如何與師傅合作

想像你每次見到上司，他總是對你挑剔不滿，你會否友善對待，或者想主動做多一點？

人與人之間的關係很微妙。即使你說的話很有道理，但如果對方「見親你都冇好嘢」，親和感不足就會易生抗拒。

戶主「咩都唔識」是很正常的，作為客戶，在合適的時間，帶著求問的心態想了解更多，以盡戶主應盡的責任，絕對是合理的。但切忌過界，變成一個「咩都唔識卻又事事要管的上司」，那是很「阻住地球轉」的。

裝設公司跟戶主出現衝突，多數在以下三方面：

1. 做法上爭論——比如究竟應該將喉管通過廁所下方，還是兜牆壁？應將洗衣機去水喉駁近一點的糞渠，還是駁遠一點的另一條渠？

2. 真的做錯了——鋪錯磚、丟錯嘢、訂錯櫃、度錯尺等等。

3. 達不到期望——手工和期望質素有出入，或與之前參觀的完工單位不一樣。

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每個個案也是獨特的，處理方式各不一樣，倘遇到頪似情況，戶主記得「三不兩諗」，以免小事化大，甚至裝修爛尾收場：

三不：不要拋狠話、不要估估下、不要太嚴苛。

兩諗：諗面子、諗雙贏。

拋狠話即是「邀請鬥氣」。師傅一旦「應戰」，戶主可能被秒殺。

估估下即是「自製誤會」。依我所見，戶主常常猜度師傅心態，總是在溝通了解之前就表示不滿，除了經常出現誤會，根本無助解決問題。

太嚴苛是「小事化大」。很多戶主過份放大不影響居住質素的東西，或住下來亦很快會自然出現的表面瑕疵，小小事就要對方重做。不合理的要求只會逼對方在「另一些地方」追回成本……

諗面子是「建立共識的先決條件」。師傅說到底也是專家，你懂得尊重他，他可能願意捱義氣，反之就會斤斤計較，堅持己見。

諗雙贏是「將問題變答案」。你扣他$200，得到的僅是$200，失去的卻是對方的心。他幫你順手多做一點工夫，也許你的得益會更大。將沒效益的爭論放在一旁，聚焦於做好最重要的東西，或為未來的工程保養鋪路，才是好的解決問題方法。

然而，最後也要提醒各位，如果錯誤會影響戶主未來十多二十年生活上的方便，那是應堅持修正的！有些戶主因心軟而放棄堅持，結果是長久的洗餐死、抹餐懵。與方便與清潔麻煩相關的錯誤，無論成本由誰承擔，修正本身是不能讓的。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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