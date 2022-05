【裝修攻略@iM網欄】不應過度監工 裝修戶主的監工責任

本書多處提過戶主不應過度監工,原因包括「戶主沒相關知識、角色重疊多爭拗、發現問題已太遲」。事實上,即使是專業的監工也不會全程在場,無法跟進所有可能出錯的地方,如戶主想藉監工防伏,結果只會像希望事事監控下屬的上司那樣,吃力、煩人,被討厭。想像你的上司這樣做,能阻止員工偷懶嗎?還是反而令下屬不滿呢?盡心盡力的工作態度,不是透過監察獲得的。如果你選擇的公司監工有能力有責任心,那你大可不用費這個神;如果公司有問題,戶主如何監察用處亦不大的。

再說,本書用了那麼多篇幅教大家千挑萬選好公司,並不是為了選一間每步需要質疑的公司。所以,如果你發現師傅經常出錯,或者大家合作很困難,那已不是監工的問題,相信還是選錯師傅了。歸根究柢,要想裝修工程順利,最重要在選師傅的過程中多做一點工夫。

說了那麼多,戶主在工程進行中,有甚麼程序要參與嗎?以下列舉之:

1. 標記電位時─戶主要確保電位標記妥當。這有賴戶主和裝設公司對全屋設計,即將購買的傢俬、燈飾、電器,以及它們未來十年的變化等等全盤了解,和師傅的施工經驗(如門框粗幼、開關門尺寸等等)。

2. 度尺造櫃時─戶主要確保所有可能影響櫃的位置的工程決策已經完成,而設計/造櫃的師傅知道相關決策,以免出現「櫃邊撞窗簾槽/窗鎖位、櫃門打開撞抽氣扇或乳膠漆牆」等問題。即使戶主另外訂櫃,亦建議由負責工程的師傅幫手跟進(要在報價階段說明)和給予意見。

3. 鋪磚及各項施工─戶主可在過程中檢查及確認收貨標準,例如磚罅的掃口是否達到事前提出的要求(例如有否鴛鴦色)。如有問題應盡快提出。

造櫃出圖─戶主可對著師傅所出的圖和一些完工照片,傾好每一細節的具體做法,最好事前參觀完工單位時已對著實物討論,否則,由手抽選擇、膠板黑邊的處理、如何接駁建材於牆身、到擋水收口如何做等等,都要詳細溝通。

4. 水電工程─戶主必須用相機拍下所有水電喉管的位置。如戶主不清楚喉管位置,日後需要鑽洞就要承受「鑽爆水電喉的風險」,損失會很重大。此外,如有封喉工程,也要在未封死前拍下內籠,以備日後維修時用。

5. 搬運櫃時─戶主最好駐場,這會對搬運工人的小心程度有幫助。特別如果單位不是很大,送貨工人搬櫃時碰到天花牆身肯定會有。雖然之後裝修師傅會幫手「補油」,但總會留下瑕疵,「hi花」的情況難以完全補救。此外,在搬運前要問清楚師傅是否會鋪上保護用的瓦通紙(如否,可請裝修師傅代為準備,或自行到五金鋪購買)。

6. 造防水─師傅完成防水工程後,戶主可以觀察塗好的防水膠是否厚身不見縫,或請師傅/監工負責拍照。此外,進行企缸浸水測試,亦可「大致」確保防水已做好。但最重要還是在報價階段談好防水用料。如裝修後一兩年出現滲水,重新裝修又是數以萬計的花費。

除上述外,在整個過程中,戶主尚需要:

1. 白紙黑字記下所有改動和決定。這不是說任何改動都要簽名作實,但口頭協議常會產生大量溝通誤會和爭議。因此,任何決定/改動,以whatsapp作實,或自行記錄在案,可免除記錯或遺忘的情況,亦可將模糊的協議搞清。(例如口頭說「收你千零蚊」,那是一千還是二千呢?)

2. 如戶主不能承受遲完工的風險,可以向師傅了解幾個工程里程點,甚至繪製甘特圖(gantt chart),協定主要工程的起始和完成日期,並確認「在甚麼工序開始前/完成後支付下一期工程費」,如有延誤時立即介入,商討增加人手的需要。

萬一戶主與裝設公司發生爭議,戶主應該先了解行內做法(可以諮詢我們),避免發惡、拋狠話,造成雙輸或報復。在任何情況下,坦誠溝通是重要的。以工程延誤為例,強迫師傅「趕工」反可能導致質素產生問題。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

