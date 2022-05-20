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【裝修攻略@iM網欄】不應過度監工 裝修戶主的監工責任

名人薈萃 08:01 2022/05/20

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本書多處提過戶主不應過度監工，原因包括「戶主沒相關知識、角色重疊多爭拗、發現問題已太遲」。事實上，即使是專業的監工也不會全程在場，無法跟進所有可能出錯的地方，如戶主想藉監工防伏，結果只會像希望事事監控下屬的上司那樣，吃力、煩人，被討厭。想像你的上司這樣做，能阻止員工偷懶嗎？還是反而令下屬不滿呢？盡心盡力的工作態度，不是透過監察獲得的。如果你選擇的公司監工有能力有責任心，那你大可不用費這個神；如果公司有問題，戶主如何監察用處亦不大的。

再說，本書用了那麼多篇幅教大家千挑萬選好公司，並不是為了選一間每步需要質疑的公司。所以，如果你發現師傅經常出錯，或者大家合作很困難，那已不是監工的問題，相信還是選錯師傅了。歸根究柢，要想裝修工程順利，最重要在選師傅的過程中多做一點工夫。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

說了那麼多，戶主在工程進行中，有甚麼程序要參與嗎？以下列舉之：

1. 標記電位時─戶主要確保電位標記妥當。這有賴戶主和裝設公司對全屋設計，即將購買的傢俬、燈飾、電器，以及它們未來十年的變化等等全盤了解，和師傅的施工經驗（如門框粗幼、開關門尺寸等等）。

2. 度尺造櫃時─戶主要確保所有可能影響櫃的位置的工程決策已經完成，而設計/造櫃的師傅知道相關決策，以免出現「櫃邊撞窗簾槽/窗鎖位、櫃門打開撞抽氣扇或乳膠漆牆」等問題。即使戶主另外訂櫃，亦建議由負責工程的師傅幫手跟進（要在報價階段說明）和給予意見。

3. 鋪磚及各項施工─戶主可在過程中檢查及確認收貨標準，例如磚罅的掃口是否達到事前提出的要求（例如有否鴛鴦色）。如有問題應盡快提出。

造櫃出圖─戶主可對著師傅所出的圖和一些完工照片，傾好每一細節的具體做法，最好事前參觀完工單位時已對著實物討論，否則，由手抽選擇、膠板黑邊的處理、如何接駁建材於牆身、到擋水收口如何做等等，都要詳細溝通。

4. 水電工程─戶主必須用相機拍下所有水電喉管的位置。如戶主不清楚喉管位置，日後需要鑽洞就要承受「鑽爆水電喉的風險」，損失會很重大。此外，如有封喉工程，也要在未封死前拍下內籠，以備日後維修時用。

5. 搬運櫃時─戶主最好駐場，這會對搬運工人的小心程度有幫助。特別如果單位不是很大，送貨工人搬櫃時碰到天花牆身肯定會有。雖然之後裝修師傅會幫手「補油」，但總會留下瑕疵，「hi花」的情況難以完全補救。此外，在搬運前要問清楚師傅是否會鋪上保護用的瓦通紙（如否，可請裝修師傅代為準備，或自行到五金鋪購買）。

6. 造防水─師傅完成防水工程後，戶主可以觀察塗好的防水膠是否厚身不見縫，或請師傅/監工負責拍照。此外，進行企缸浸水測試，亦可「大致」確保防水已做好。但最重要還是在報價階段談好防水用料。如裝修後一兩年出現滲水，重新裝修又是數以萬計的花費。

除上述外，在整個過程中，戶主尚需要：

1. 白紙黑字記下所有改動和決定。這不是說任何改動都要簽名作實，但口頭協議常會產生大量溝通誤會和爭議。因此，任何決定/改動，以whatsapp作實，或自行記錄在案，可免除記錯或遺忘的情況，亦可將模糊的協議搞清。（例如口頭說「收你千零蚊」，那是一千還是二千呢？）

2. 如戶主不能承受遲完工的風險，可以向師傅了解幾個工程里程點，甚至繪製甘特圖（gantt chart），協定主要工程的起始和完成日期，並確認「在甚麼工序開始前/完成後支付下一期工程費」，如有延誤時立即介入，商討增加人手的需要。

萬一戶主與裝設公司發生爭議，戶主應該先了解行內做法（可以諮詢我們），避免發惡、拋狠話，造成雙輸或報復。在任何情況下，坦誠溝通是重要的。以工程延誤為例，強迫師傅「趕工」反可能導致質素產生問題。

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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