  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】裝修學院提供 建議裝修流程

名人薈萃 08:01 2022/05/13

分享：

分享：

在香港，很多戶主都在買樓落訂後才開始思考裝修，離收樓往往只有大約兩個月時間。戶主固然可盡量利用這兩個月做設計，但如果可以的話，戶主應提早思考自己對居所的需求和最重視的元素，並與其他正裝修的戶主交流，這或許亦有助戶主選擇合適的單位置業，發揮防伏配套的最大價值。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

一年前：想好裝修風格

多看單位的示範圖，在心中擬定一兩個自己喜歡的設計風格。這會影響下一步，必須盡早決定。如果覺得難以決定，可嘗試親身體驗別人住宅的感覺和設想住下後有機會發生的問題（例如甚麼地方會凌亂），儲存意念。

 

九個月前：進行初步決策

按決策清單，在行街時，碰到甚麼合適的，逐項拍照記下。同時開始視察心儀裝設公司的完工現場，一來搜集靈感，二來開始甄選公司。戶主做好初步決策，就能在設計前將你最想要的東西告訴設計師，這跟在設計概念形成後才將想要的東西硬塞進設計，分別很大。

 

六個月前：設計概念成形

找設計公司做設計。如尚未入伙，則可問管業處拿圖則開始。單位的設計，會影響你最終的裝修決策。

 

三個月前：進行度尺報價

選一間有能力和經驗完成你所託設計的公司。（可與設計公司一樣）

 

最後就是裝修，和在過程中落訂買料。

（注意：完成盡量多的裝修決策，才請裝設公司上門度尺，以獲得最高質素的交流，和一份日後改動較少的報價。）

這流程自然不是唯一的，比如說，同時委託設計公司設計和裝修，一般會比較划算。但分享以上流程，是要帶出每一步驟環環相扣這重點。

裝修決策的互相影響

為甚麼說早段的決定，會引起改動或令後階段減少彈性？以下是一些例子：

1. 地板的選擇，會影響工程價格（例如無縫地板未必要拉水平）。

2. 窗簾類型會影響家具貼牆，及冷氣位要否改動等。

3. 梳化及椅子與全屋間隔、空間、襯色、燈位/電掣位等互為影響。

因此，戶主需要盡早按清單做決策，並將你情有獨鍾的東西告訴師傅/設計師，作為他們設計的框架，以避免對方塑造了一個冷酷型格的設計風格，你才提出要將一張情人梳化放置廳中……

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】甚麼日子會做甚麼工程？裝修工程的先後順序
2022/05/06
【裝修攻略@iM網欄】甚麼日子會做甚麼工程？裝修工程的先後順序
【裝修攻略@iM網欄】裝修報價太貴，應否拆單？
2022/04/29
【裝修攻略@iM網欄】裝修報價太貴，應否拆單？
【裝修攻略@iM網欄】四個細節 鋪電報價問甚麼
2022/04/22
【裝修攻略@iM網欄】四個細節 鋪電報價問甚麼
【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏
2022/04/15
【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏
【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知
2022/04/08
【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知
設計 工程 設計師 家品 裝修設計 概念 家具

下一篇文章

【疫苗接種】「疫苗通行證」第三階段本月31日起實施 約100萬人到期但未接種第三劑疫苗 即入內文睇接種要求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款