【裝修攻略@iM網欄】裝修學院提供 建議裝修流程

在香港,很多戶主都在買樓落訂後才開始思考裝修,離收樓往往只有大約兩個月時間。戶主固然可盡量利用這兩個月做設計,但如果可以的話,戶主應提早思考自己對居所的需求和最重視的元素,並與其他正裝修的戶主交流,這或許亦有助戶主選擇合適的單位置業,發揮防伏配套的最大價值。

【同場加映】青姐話:有殺錯冇放過 買貴就係買錯

一年前:想好裝修風格

多看單位的示範圖,在心中擬定一兩個自己喜歡的設計風格。這會影響下一步,必須盡早決定。如果覺得難以決定,可嘗試親身體驗別人住宅的感覺和設想住下後有機會發生的問題(例如甚麼地方會凌亂),儲存意念。

九個月前:進行初步決策

按決策清單,在行街時,碰到甚麼合適的,逐項拍照記下。同時開始視察心儀裝設公司的完工現場,一來搜集靈感,二來開始甄選公司。戶主做好初步決策,就能在設計前將你最想要的東西告訴設計師,這跟在設計概念形成後才將想要的東西硬塞進設計,分別很大。

六個月前:設計概念成形

找設計公司做設計。如尚未入伙,則可問管業處拿圖則開始。單位的設計,會影響你最終的裝修決策。

三個月前:進行度尺報價

選一間有能力和經驗完成你所託設計的公司。(可與設計公司一樣)

最後就是裝修,和在過程中落訂買料。

(注意:完成盡量多的裝修決策,才請裝設公司上門度尺,以獲得最高質素的交流,和一份日後改動較少的報價。)

這流程自然不是唯一的,比如說,同時委託設計公司設計和裝修,一般會比較划算。但分享以上流程,是要帶出每一步驟環環相扣這重點。

裝修決策的互相影響

為甚麼說早段的決定,會引起改動或令後階段減少彈性?以下是一些例子:

1. 地板的選擇,會影響工程價格(例如無縫地板未必要拉水平)。

2. 窗簾類型會影響家具貼牆,及冷氣位要否改動等。

3. 梳化及椅子與全屋間隔、空間、襯色、燈位/電掣位等互為影響。

因此,戶主需要盡早按清單做決策,並將你情有獨鍾的東西告訴師傅/設計師,作為他們設計的框架,以避免對方塑造了一個冷酷型格的設計風格,你才提出要將一張情人梳化放置廳中……

【同場加映】溫股知新:內地傾力救市 做好資產配置

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!