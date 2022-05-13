【裝修攻略@iM網欄】裝修學院提供 建議裝修流程

在香港，很多戶主都在買樓落訂後才開始思考裝修，離收樓往往只有大約兩個月時間。戶主固然可盡量利用這兩個月做設計，但如果可以的話，戶主應提早思考自己對居所的需求和最重視的元素，並與其他正裝修的戶主交流，這或許亦有助戶主選擇合適的單位置業，發揮防伏配套的最大價值。

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一年前：想好裝修風格

多看單位的示範圖，在心中擬定一兩個自己喜歡的設計風格。這會影響下一步，必須盡早決定。如果覺得難以決定，可嘗試親身體驗別人住宅的感覺和設想住下後有機會發生的問題（例如甚麼地方會凌亂），儲存意念。

九個月前：進行初步決策

按決策清單，在行街時，碰到甚麼合適的，逐項拍照記下。同時開始視察心儀裝設公司的完工現場，一來搜集靈感，二來開始甄選公司。戶主做好初步決策，就能在設計前將你最想要的東西告訴設計師，這跟在設計概念形成後才將想要的東西硬塞進設計，分別很大。

六個月前：設計概念成形

找設計公司做設計。如尚未入伙，則可問管業處拿圖則開始。單位的設計，會影響你最終的裝修決策。

三個月前：進行度尺報價

選一間有能力和經驗完成你所託設計的公司。（可與設計公司一樣）

最後就是裝修，和在過程中落訂買料。

（注意：完成盡量多的裝修決策，才請裝設公司上門度尺，以獲得最高質素的交流，和一份日後改動較少的報價。）

這流程自然不是唯一的，比如說，同時委託設計公司設計和裝修，一般會比較划算。但分享以上流程，是要帶出每一步驟環環相扣這重點。

裝修決策的互相影響

為甚麼說早段的決定，會引起改動或令後階段減少彈性？以下是一些例子：

1. 地板的選擇，會影響工程價格（例如無縫地板未必要拉水平）。

2. 窗簾類型會影響家具貼牆，及冷氣位要否改動等。

3. 梳化及椅子與全屋間隔、空間、襯色、燈位/電掣位等互為影響。

因此，戶主需要盡早按清單做決策，並將你情有獨鍾的東西告訴師傅/設計師，作為他們設計的框架，以避免對方塑造了一個冷酷型格的設計風格，你才提出要將一張情人梳化放置廳中……

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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