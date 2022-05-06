【裝修攻略@iM網欄】甚麼日子會做甚麼工程？裝修工程的先後順序

戶主接受報價單後，工程就開始了。很多戶主都非常在意裝修的流程「該是怎樣」，為甚麼過了兩星期仍只看見清拆了的單位等等。

如果戶主想知道工程的流程，應在報價階段或開工時，向判頭了解未來「甚麼日子會做甚麼工程」。如果判頭已外判工作給師傅，他沒理由不知道大約甚麼時候甚麼師傅來開工和展開甚麼工程的。

如果是更細緻的工序又如何？有些戶主看見師傅安裝了木燈槽，於是問我「應該先鏟底還是先裝燈槽」、「先鋪磚還是先造假天花」等。我不想答。因為那不是理想的防伏方式，透過學習專門裝修知識防伏，不但沒效率、易出錯，也易與師傅發生爭拗。如無必要，戶主不應在接受報價後，才去干預師傅和判頭的做法。

說實話，所有裝修流程中出現的伏，都可回溯至戶主如何沒做好裝修前的準備。

在整個裝修流程中，很多人是安排這樣的：

1. 同時找師傅和室內設計

2. 不斷買料不斷改動

有時候，判頭常會因戶主的改動，被迫在裝修中途臨時找師傅，從而產生各種各樣專業性不足的問題，例如由電工師傅代替泥水師傅鋪地腳線等等。

以下是裝修學院為大家提供的裝修流程概略，可以作為參考：

第一週：打拆

需準備好的物料：無

需完成的決策：選定家電及窗簾，以免影響隨後的水電施工

第二週：砌牆

需準備好的物料：無

需完成的決策：設計傢俬圖、確定電掣位

第三週：水電

需準備好的物料：無

需完成的決策：選定瓷磚或地板

第四週：泥水

需準備好的物料：磁磚、浴缸（如有）

需完成的決策：確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

第五週：泥水

需準備好的物料：無

需完成的決策：確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

第六週：訂製木器

需準備好的物料：無

需完成的決策：最後覆尺、確認傢私廠出廠圖

第七週：油漆

需準備好的物料：無

需完成的決策：最後確認油漆顏色

第八週：油漆

需準備好的物料：無

需完成的決策：無

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第九週：油漆

需準備好的物料：油漆、門五金到場

需完成的決策：無

第十週：安裝（傢俬、成品、天花）

需準備好的物料：潔具到場、掣面到埸

需完成的決策：無

第十一週：安裝（傢俬、成品、天花）

需準備好的物料：台面石、鋅盤、吸咀到場

需完成的決策：無

第十二週：安裝（潔具、掣面）、油漆、清潔

需準備好的物料：無

需完成的決策：安排所需專業清潔／除甲醛等服務

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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