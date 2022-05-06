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【裝修攻略@iM網欄】甚麼日子會做甚麼工程？裝修工程的先後順序

名人薈萃 10:20 2022/05/06

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戶主接受報價單後，工程就開始了。很多戶主都非常在意裝修的流程「該是怎樣」，為甚麼過了兩星期仍只看見清拆了的單位等等。

如果戶主想知道工程的流程，應在報價階段或開工時，向判頭了解未來「甚麼日子會做甚麼工程」。如果判頭已外判工作給師傅，他沒理由不知道大約甚麼時候甚麼師傅來開工和展開甚麼工程的。

如果是更細緻的工序又如何？有些戶主看見師傅安裝了木燈槽，於是問我「應該先鏟底還是先裝燈槽」、「先鋪磚還是先造假天花」等。我不想答。因為那不是理想的防伏方式，透過學習專門裝修知識防伏，不但沒效率、易出錯，也易與師傅發生爭拗。如無必要，戶主不應在接受報價後，才去干預師傅和判頭的做法。

說實話，所有裝修流程中出現的伏，都可回溯至戶主如何沒做好裝修前的準備。

在整個裝修流程中，很多人是安排這樣的：

1. 同時找師傅和室內設計

2. 不斷買料不斷改動

有時候，判頭常會因戶主的改動，被迫在裝修中途臨時找師傅，從而產生各種各樣專業性不足的問題，例如由電工師傅代替泥水師傅鋪地腳線等等。

以下是裝修學院為大家提供的裝修流程概略，可以作為參考：

 

第一週：打拆

需準備好的物料：無

需完成的決策：選定家電及窗簾，以免影響隨後的水電施工

 

第二週：砌牆

需準備好的物料：無

需完成的決策：設計傢俬圖、確定電掣位

 

第三週：水電

需準備好的物料：無

需完成的決策：選定瓷磚或地板

 

第四週：泥水

需準備好的物料：磁磚浴缸（如有）

需完成的決策：確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

 

第五週：泥水

需準備好的物料：無

需完成的決策：確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

 

第六週：訂製木器

需準備好的物料：無

需完成的決策：最後覆尺、確認傢私廠出廠圖

 

第七週：油漆

需準備好的物料：無

需完成的決策：最後確認油漆顏色

 

第八週：油漆

需準備好的物料：無

需完成的決策：無

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

第九週：油漆

需準備好的物料：油漆、門五金到場

需完成的決策：無

 

第十週：安裝（傢俬、成品、天花）

需準備好的物料：潔具到場、掣面到埸

需完成的決策：無

 

第十一週：安裝（傢俬、成品、天花）

需準備好的物料：台面石、鋅盤、吸咀到場

需完成的決策：無

 

第十二週：安裝（潔具、掣面）、油漆、清潔

需準備好的物料：無

需完成的決策：安排所需專業清潔／除甲醛等服務

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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