【裝修攻略@iM網欄】甚麼日子會做甚麼工程？裝修工程的先後順序

戶主接受報價單後,工程就開始了。很多戶主都非常在意裝修的流程「該是怎樣」,為甚麼過了兩星期仍只看見清拆了的單位等等。

如果戶主想知道工程的流程,應在報價階段或開工時,向判頭了解未來「甚麼日子會做甚麼工程」。如果判頭已外判工作給師傅,他沒理由不知道大約甚麼時候甚麼師傅來開工和展開甚麼工程的。

如果是更細緻的工序又如何?有些戶主看見師傅安裝了木燈槽,於是問我「應該先鏟底還是先裝燈槽」、「先鋪磚還是先造假天花」等。我不想答。因為那不是理想的防伏方式,透過學習專門裝修知識防伏,不但沒效率、易出錯,也易與師傅發生爭拗。如無必要,戶主不應在接受報價後,才去干預師傅和判頭的做法。

說實話,所有裝修流程中出現的伏,都可回溯至戶主如何沒做好裝修前的準備。

在整個裝修流程中,很多人是安排這樣的:

1. 同時找師傅和室內設計

2. 不斷買料不斷改動

有時候,判頭常會因戶主的改動,被迫在裝修中途臨時找師傅,從而產生各種各樣專業性不足的問題,例如由電工師傅代替泥水師傅鋪地腳線等等。

以下是裝修學院為大家提供的裝修流程概略,可以作為參考:

第一週:打拆

需準備好的物料:無

需完成的決策:選定家電及窗簾,以免影響隨後的水電施工

第二週:砌牆

需準備好的物料:無

需完成的決策:設計傢俬圖、確定電掣位

第三週:水電

需準備好的物料:無

需完成的決策:選定瓷磚或地板

第四週:泥水

需準備好的物料:磁磚、浴缸(如有)

需完成的決策:確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

第五週:泥水

需準備好的物料:無

需完成的決策:確認傢俬及廚櫃圖、確認油漆顏色、確認木門款式及木門五金

第六週:訂製木器

需準備好的物料:無

需完成的決策:最後覆尺、確認傢私廠出廠圖

第七週:油漆

需準備好的物料:無

需完成的決策:最後確認油漆顏色

第八週:油漆

需準備好的物料:無

需完成的決策:無

第九週:油漆

需準備好的物料:油漆、門五金到場

需完成的決策:無

第十週:安裝(傢俬、成品、天花)

需準備好的物料:潔具到場、掣面到埸

需完成的決策:無

第十一週:安裝(傢俬、成品、天花)

需準備好的物料:台面石、鋅盤、吸咀到場

需完成的決策:無

第十二週:安裝(潔具、掣面)、油漆、清潔

需準備好的物料:無

需完成的決策:安排所需專業清潔/除甲醛等服務

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

