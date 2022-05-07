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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】分分鐘內外脫軌 文化之都

名人薈萃 09:01 2022/05/07

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既然是行政長官唯一候選人，李家超先生的参選網領，相信在當選後會真正實行吧？
令我眼前一亮的是，他「會塑造香港為文化之都，推動多元創意經濟發展。」
「這既是國際的也是大灣區的文化之都，香港已定位發展成為中外文藝交流中心，我們兩文三語，同世界充分接軌等優勢，把藝術和其他活動帶來香港。文化之都的目標是大灣區和內地有任何展覽、文藝表演首選香港，這也是我們利用新機遇創造另一個新高峯！」

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

如果這是屬實，真的值得期待。在我任文化記者的時期，訪問過許多文化界成功人士，他們都覺得香港的低稅政策、匯率自由及中西交融，是文化藝術交流中心的優良條件。香港是世界上藝術品拍賣三大市場之一，無論西方及內地的拍賣行都在春秋兩季匯聚香港，而中國人則已成為全球最大金額的買家。不過，疫情的影響，加上內地買家對中國藝術家更為追棒，在內地成交的高價藝術品有上升趨勢，這對香港藝術品拍賣市場的重大挑戰。
暫時來說，香港在與國際交流，還算有優勢，例如著名的巴塞爾藝術展，香港是巴塞爾、邁阿密之外的第三個舉辦城市。然而，競爭迫在眉睫，随意上網搜尋一下，就可發現「大灣區和內地有任何展覽、文藝表演首選香港」並不容易。
例如，去年的「無限想像：凡爾賽宮中國巡展」去年在上海、北京、深圳、杭州、武漢、成都、重慶及西安舉行。「愛即色彩：馬克.夏加爾展」先後在北京、成都及上海展出。「光/譜鮑勃.迪倫藝術大展」（鮑勃.迪倫即Bob Dylan）在上海、北京、深圳展出。

「愛即色彩：馬克.夏加爾展」在上海舉行（網上圖片）


還有「好奇無界：米奇藝術展」中國巡展在上海、北京、成都、深圳展出，有迪士尼樂園的香港卻沒有展出。這項現時仍在深圳的展覽，唯一可以彌補的是，特別在深圳展撥出「向奇妙出發」展區，呈現香港迪士尼樂園最新地標奇妙夢想城堡，讓內地觀眾體驗，可見香港還是有一定吸引力吧。

「好奇無界：米奇藝術展」中國巡展在深圳展出（網上圖片）


其實，首展或首演已不應只是一個城市追求的目標，而是首店城市。現在內地各大城市都在力爭「首店」城市。
「首店」的意思是行業中有代表性的品牌，又或者新的潮牌在一個地方開設第一間店舖或概念店。去年，北京有901間首店，而上海則有1078間。不知香港有沒有這方面的統計。首店經濟的興起能刺激消費，對城市的名氣也大有提升。
所以，不要以為香港的兩文三語，與國際接軌有何優勢，若不再接再厲，分分鐘內外都脫軌。
 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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