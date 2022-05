【Mosaic慢慢砌@iM網欄】分分鐘內外脫軌 文化之都

既然是行政長官唯一候選人,李家超先生的参選網領,相信在當選後會真正實行吧?

令我眼前一亮的是,他「會塑造香港為文化之都,推動多元創意經濟發展。」

「這既是國際的也是大灣區的文化之都,香港已定位發展成為中外文藝交流中心,我們兩文三語,同世界充分接軌等優勢,把藝術和其他活動帶來香港。文化之都的目標是大灣區和內地有任何展覽、文藝表演首選香港,這也是我們利用新機遇創造另一個新高峯!」

如果這是屬實,真的值得期待。在我任文化記者的時期,訪問過許多文化界成功人士,他們都覺得香港的低稅政策、匯率自由及中西交融,是文化藝術交流中心的優良條件。香港是世界上藝術品拍賣三大市場之一,無論西方及內地的拍賣行都在春秋兩季匯聚香港,而中國人則已成為全球最大金額的買家。不過,疫情的影響,加上內地買家對中國藝術家更為追棒,在內地成交的高價藝術品有上升趨勢,這對香港藝術品拍賣市場的重大挑戰。

暫時來說,香港在與國際交流,還算有優勢,例如著名的巴塞爾藝術展,香港是巴塞爾、邁阿密之外的第三個舉辦城市。然而,競爭迫在眉睫,随意上網搜尋一下,就可發現「大灣區和內地有任何展覽、文藝表演首選香港」並不容易。

例如,去年的「無限想像:凡爾賽宮中國巡展」去年在上海、北京、深圳、杭州、武漢、成都、重慶及西安舉行。「愛即色彩:馬克.夏加爾展」先後在北京、成都及上海展出。「光/譜鮑勃.迪倫藝術大展」(鮑勃.迪倫即Bob Dylan)在上海、北京、深圳展出。

▲ 「愛即色彩:馬克.夏加爾展」在上海舉行(網上圖片)



還有「好奇無界:米奇藝術展」中國巡展在上海、北京、成都、深圳展出,有迪士尼樂園的香港卻沒有展出。這項現時仍在深圳的展覽,唯一可以彌補的是,特別在深圳展撥出「向奇妙出發」展區,呈現香港迪士尼樂園最新地標奇妙夢想城堡,讓內地觀眾體驗,可見香港還是有一定吸引力吧。

▲ 「好奇無界:米奇藝術展」中國巡展在深圳展出(網上圖片)



其實,首展或首演已不應只是一個城市追求的目標,而是首店城市。現在內地各大城市都在力爭「首店」城市。

「首店」的意思是行業中有代表性的品牌,又或者新的潮牌在一個地方開設第一間店舖或概念店。去年,北京有901間首店,而上海則有1078間。不知香港有沒有這方面的統計。首店經濟的興起能刺激消費,對城市的名氣也大有提升。

所以,不要以為香港的兩文三語,與國際接軌有何優勢,若不再接再厲,分分鐘內外都脫軌。



作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

