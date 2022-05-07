【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝

今年母親節可以八人一枱，有午市、有晚餐，應該是所有媽媽嫲嫲、仔仔女女的好消息! 但是，究竟和母親大人們吃中菜、日本菜、西餐或自助餐好呢？今期我為大家突破盲點，推介辣媽們喜愛的麻辣四川菜！

一直以來筲箕灣的街坊，都喜歡到東大街尋覓美食。但近年人們喜歡到附近新樓盤「形薈」光顧商場內的一間性價比高的食肆「麻辣娘子」。連店主都跟我說：「自開業以來， 我們都沒有作什麼宣傳推廣，食客品嚐過我們的正宗四川麻辣菜式之後，都會記掛著這個味道，念念不忘。所以，第五波疫情前日日都客似雲來，現今恢復晚市後，客人紛紛『返晒嚟』！」味道是重要，但究竟是那裏來的自信，令店主如此信心十足呢？

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好，就讓我先來一個幕後揭秘。美味背後的「伙頭大將軍」是一位擁有四十年川菜經驗的梁師傅，他曾於北京餐館工作，亦曾任上海菜館王加沙的總廚，精通烹調各類型中菜，當中以川菜最拿手。至於食材和餐廳用餐環境方面，店主都有特定要求。主要食材原料皆來自四川，帶出正宗原汁原味。但用餐環境卻追求時尚舒適，且讓傳統四川京劇的造型裝飾，貫穿食肆氛圍，傳統與潮流互相碰撞，未開始用餐，精神和手機都為之一振，打卡先。

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說到這店子的主打美食，當然有前菜「川汁皮蛋」和「涼拌小木耳」，而主菜必然之選有「娘子最愛酸菜魚」、「娘子自選乾鍋」和「鮮菠蘿咕嚕黑豚肉」。他們選用的是正宗四川皮蛋，蛋白部份晶瑩剔透，色澤金黃味道偏淡，跟廣東皮蛋味濃流心重色澤，分別很大。當四川皮蛋一旦遇上秘製川汁，便即時散發出一發不可收拾的美味。

坊間的酸菜魚比比皆是，但這裏的酸菜魚強調用料正宗，分別用三種四川酸菜混合萵筍、蓮藕、雲耳，四川闊薯粉配鱸魚片而成。主角是酸菜，而這三款酸菜菜梗飽滿，咀嚼時香脆爽口，闊薯粉煙煙韌韌又容易吸收醬汁，麻、辣、酸不斷衝擊味蕾，令人有追着吃的衝動。

店子的自選乾鍋提供葷材和素材鍋料，有安格斯牛肉、雞、肥腸，甚至花膠。吃素的有瓜、根莖和豆類，各適其適。乾鍋還配以味濃香、辣度十足的四川子彈椒和其他香料，讓師傅一併將它放入食材在熱鍋內乾燒，上菜時香氣十足，邊吃邊覺得其味無窮。

至於鮮菠蘿咕嚕黑豚肉， 正好扮演味覺緩衝角色。菠蘿鮮甜解辣、黑豚肉脂肪均勻，入口鬆化，蘸點酸甜咕嚕醬汁一起吃，充分安撫那吃完酸菜魚和乾鍋後又麻又辣的舌頭。

除此之外，店主說他們特別引進了台式手工菓茶。高身大杯的設計，加上以新鮮香甜生果和消脂茶葉炮製的飲品佐膳，客人想吃多一點麻辣菜式，亦無後顧之憂。我當然點選了最討食客歡心的「手作鮮果茉莉綠茶」和「芝士奶蓋烏龍茶」一試，又真是「唔錯喎」！

美味一餐，當然要以甜品作結。店子的招牌甜品「黑糖桂花冰粉」和「紅糖糍粑」都秉承了四川菜式的特色，就是着重原材料的味道，不加醃製，反而以其他天然香料、黑糖、紅糖分別製成甜湯或汁醬伴食，透過提鮮帶出原材料的味道。簡單來說，靈魂在那黑糖桂花甜湯和紅糖醬，好滋潤啊！

吃一頓這樣豐富的四川佳餚，消費卻平民貼地。如果母親節你想請平日知慳識儉的媽媽或太太到此大吃大喝，可能她們會對你的精打細算、精挑細選，另眼相看。

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作者劉泳錡 _ 簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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