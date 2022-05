【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝

今年母親節可以八人一枱,有午市、有晚餐,應該是所有媽媽嫲嫲、仔仔女女的好消息! 但是,究竟和母親大人們吃中菜、日本菜、西餐或自助餐好呢?今期我為大家突破盲點,推介辣媽們喜愛的麻辣四川菜!

一直以來筲箕灣的街坊,都喜歡到東大街尋覓美食。但近年人們喜歡到附近新樓盤「形薈」光顧商場內的一間性價比高的食肆「麻辣娘子」。連店主都跟我說:「自開業以來, 我們都沒有作什麼宣傳推廣,食客品嚐過我們的正宗四川麻辣菜式之後,都會記掛著這個味道,念念不忘。所以,第五波疫情前日日都客似雲來,現今恢復晚市後,客人紛紛『返晒嚟』!」味道是重要,但究竟是那裏來的自信,令店主如此信心十足呢?

好,就讓我先來一個幕後揭秘。美味背後的「伙頭大將軍」是一位擁有四十年川菜經驗的梁師傅,他曾於北京餐館工作,亦曾任上海菜館王加沙的總廚,精通烹調各類型中菜,當中以川菜最拿手。至於食材和餐廳用餐環境方面,店主都有特定要求。主要食材原料皆來自四川,帶出正宗原汁原味。但用餐環境卻追求時尚舒適,且讓傳統四川京劇的造型裝飾,貫穿食肆氛圍,傳統與潮流互相碰撞,未開始用餐,精神和手機都為之一振,打卡先。

說到這店子的主打美食,當然有前菜「川汁皮蛋」和「涼拌小木耳」,而主菜必然之選有「娘子最愛酸菜魚」、「娘子自選乾鍋」和「鮮菠蘿咕嚕黑豚肉」。他們選用的是正宗四川皮蛋,蛋白部份晶瑩剔透,色澤金黃味道偏淡,跟廣東皮蛋味濃流心重色澤,分別很大。當四川皮蛋一旦遇上秘製川汁,便即時散發出一發不可收拾的美味。

坊間的酸菜魚比比皆是,但這裏的酸菜魚強調用料正宗,分別用三種四川酸菜混合萵筍、蓮藕、雲耳,四川闊薯粉配鱸魚片而成。主角是酸菜,而這三款酸菜菜梗飽滿,咀嚼時香脆爽口,闊薯粉煙煙韌韌又容易吸收醬汁,麻、辣、酸不斷衝擊味蕾,令人有追着吃的衝動。

店子的自選乾鍋提供葷材和素材鍋料,有安格斯牛肉、雞、肥腸,甚至花膠。吃素的有瓜、根莖和豆類,各適其適。乾鍋還配以味濃香、辣度十足的四川子彈椒和其他香料,讓師傅一併將它放入食材在熱鍋內乾燒,上菜時香氣十足,邊吃邊覺得其味無窮。

至於鮮菠蘿咕嚕黑豚肉, 正好扮演味覺緩衝角色。菠蘿鮮甜解辣、黑豚肉脂肪均勻,入口鬆化,蘸點酸甜咕嚕醬汁一起吃,充分安撫那吃完酸菜魚和乾鍋後又麻又辣的舌頭。

除此之外,店主說他們特別引進了台式手工菓茶。高身大杯的設計,加上以新鮮香甜生果和消脂茶葉炮製的飲品佐膳,客人想吃多一點麻辣菜式,亦無後顧之憂。我當然點選了最討食客歡心的「手作鮮果茉莉綠茶」和「芝士奶蓋烏龍茶」一試,又真是「唔錯喎」!

美味一餐,當然要以甜品作結。店子的招牌甜品「黑糖桂花冰粉」和「紅糖糍粑」都秉承了四川菜式的特色,就是着重原材料的味道,不加醃製,反而以其他天然香料、黑糖、紅糖分別製成甜湯或汁醬伴食,透過提鮮帶出原材料的味道。簡單來說,靈魂在那黑糖桂花甜湯和紅糖醬,好滋潤啊!

吃一頓這樣豐富的四川佳餚,消費卻平民貼地。如果母親節你想請平日知慳識儉的媽媽或太太到此大吃大喝,可能她們會對你的精打細算、精挑細選,另眼相看。

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

