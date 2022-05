【清酒新世界@iM網欄】兵庫縣山田錦 髙砂酒造．五

「一夜雫」雖然已經絕種了,但不要忘記2017年推出的「旭神威」,有些人覺得是復刻版,但更多的人認為是超越了一夜雫!旭神威分別有三款清酒,包括一款生酒及兩款主打氷温貯蔵的大吟醸或純米大吟醸,這三款清酒也是採用了35%精米步合的兵庫縣山田錦來釀造。

酒造以大雪山山脈的泉水釀造清酒已有 100 多年的歷史,旭神威系列的清酒當然也不例外,而且在冰屋裏進行長時間的低溫發酵並壓榨清酒及存放。深綠色酒瓶的是大吟釀,比較柔和清爽,回味悠長;藍色酒瓶的是純米大吟釀,香氣就會比較醇厚,口感細膩豐富及順滑;透明酒瓶就是生酒,可以嘗試到生酒最真實的一面,具有濃郁的米味和清爽的香氣。

其實旭神威還有一款特別版的清酒,容量只有300毫升的大吟釀,是為了支持及應援「民族共生象徴空間」,又名叫Upopoy而推出的。民族共生象徴空間於 2020 年啟用,為日本最北邊的國立博物館,為了展示愛奴族文化復興及發展而創立的,這款特別版大吟釀的酒瓶上附送上一個雕刻精美的小木牌,希望更多人能夠知道及支持愛奴族文化。

題外話,旭神威的酒瓶設計稱得上顏值達到天花板等級了!大吟釀是深綠色的透明瓶子配上本田蒼風金色的書法,同時酒瓶上的圖案是能夠清楚看到大雪山山脈,以及太陽升起表達「旭」的意思。藍色酒瓶的純米大吟釀更能夠表達出低調及高貴的感覺,同時看到酒瓶的顏色能讓人感到陣陣寒意,兩款清酒的酒瓶可算是藝術品一般的存在!

髙砂酒造除了旭神威還有一個品牌也是跟雪有關的,這個系列名為「大雪」,當中有一款清酒是「純米吟醸酒 大雪 雪中貯蔵」,在釀造時把整個酒缸埋在美瑛町的雪中,讓酒從冬天慢慢雪中熟成到春天,味道方面擁有醇厚的米味和吟風獨有的清爽味道。不過在香港就只能享用到另一款名為「純米吟醸酒 大雪」的清酒,各位亦不妨試一試,說不定能找到雪的味道!

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

