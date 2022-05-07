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【清酒新世界@iM網欄】兵庫縣山田錦 髙砂酒造．五

名人薈萃 08:01 2022/05/07

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「一夜雫」雖然已經絕種了，但不要忘記2017年推出的「旭神威」，有些人覺得是復刻版，但更多的人認為是超越了一夜雫！旭神威分別有三款清酒，包括一款生酒及兩款主打氷温貯蔵的大吟醸或純米大吟醸，這三款清酒也是採用了35%精米步合的兵庫縣山田錦來釀造。

酒造以大雪山山脈的泉水釀造清酒已有 100 多年的歷史，旭神威系列的清酒當然也不例外，而且在冰屋裏進行長時間的低溫發酵並壓榨清酒及存放。深綠色酒瓶的是大吟釀，比較柔和清爽，回味悠長；藍色酒瓶的是純米大吟釀，香氣就會比較醇厚，口感細膩豐富及順滑；透明酒瓶就是生酒，可以嘗試到生酒最真實的一面，具有濃郁的米味和清爽的香氣。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

其實旭神威還有一款特別版的清酒，容量只有300毫升的大吟釀，是為了支持及應援「民族共生象徴空間」，又名叫Upopoy而推出的。民族共生象徴空間於 2020 年啟用，為日本最北邊的國立博物館，為了展示愛奴族文化復興及發展而創立的，這款特別版大吟釀的酒瓶上附送上一個雕刻精美的小木牌，希望更多人能夠知道及支持愛奴族文化。

題外話，旭神威的酒瓶設計稱得上顏值達到天花板等級了！大吟釀是深綠色的透明瓶子配上本田蒼風金色的書法，同時酒瓶上的圖案是能夠清楚看到大雪山山脈，以及太陽升起表達「旭」的意思。藍色酒瓶的純米大吟釀更能夠表達出低調及高貴的感覺，同時看到酒瓶的顏色能讓人感到陣陣寒意，兩款清酒的酒瓶可算是藝術品一般的存在！

髙砂酒造除了旭神威還有一個品牌也是跟雪有關的，這個系列名為「大雪」，當中有一款清酒是「純米吟醸酒 大雪 雪中貯蔵」，在釀造時把整個酒缸埋在美瑛町的雪中，讓酒從冬天慢慢雪中熟成到春天，味道方面擁有醇厚的米味和吟風獨有的清爽味道。不過在香港就只能享用到另一款名為「純米吟醸酒 大雪」的清酒，各位亦不妨試一試，說不定能找到雪的味道！

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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