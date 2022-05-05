【東鐵線過海段】東鐵綫會展站5.15啟用 5月9日辦開放日 月中再有「勁過維港」綫上跑

原訂於今年6至7月通車的港鐵東鐵線過海段，提早於本月15日通車，成為香港第四條過海鐵路，以上過海段通車後，由紅磡站至金鐘站的乘車時間將由19分鐘大幅縮減至7分鐘。

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全新車站會展站也於15日起啟用，港鐵（00066）也在下周一（9日）為會展站舉行開放日，市民於周四（5日）下午2時起，可透過「MTR Mobile」及「THE GULU」兩個手機應用程式搶飛。以下為有關詳情。



同時，為慶祝香港歷史最悠久鐵路綫延伸過海的重要里程，港鐵公司也將於今年五月舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑，參加者按不同組別，透過自行設計的路線，輕鬆跑勻東鐵歲月軌跡和打卡勝地，以跑步見證香港鐵路百年轉變，與東鐵綫一同「勁過維港」。活動於本周日（8日）起接受報名，費用全免，參加者完成活動後將可獲得活動限定版紀念品。

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以上「勁過維港」東鐵過海綫上跑將於5月15日至6月30日舉行，分為個人、團隊及親子3個組別，5個不同里數，參加者可按照個人體力及路線喜好，於活動期間自由選擇時間及路線，一次或分開多次完成相關組別的目標里數，期間在個別東鐵綫車站自拍，再將跑步紀錄與相片上載至活動平台。所有成功完成活動規則*的參加者，均可獲得刻有參加者姓名的「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動限定版獎牌。

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東鐵綫全綫長約四十六公里，過海段通車後，東鐵綫將經新會展站至金鐘作新終點站，由十四增至十六個車站，沿途有不同地貌。大會發掘了三組不同路線，讓參加者沿著這條鐵路發展軌跡，一同邁向新里程，詳情請見活動網站 :

一) 跑手參考路線

二) 鐵路歲月軌跡景點

三) 與列車打卡勝地

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東鐵綫過海段通車後將為乘客提供多一個過海鐵路的選擇，乘客無須轉綫即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心，由紅磡往會展的車程時間只須約5分鐘，而往金鐘亦只須約7分鐘，東鐵綫的轉綫站亦將增至4個，連接五條鐵路綫，提供更四通八達的鐵路網絡，大大節省來往港九新界的乘車時間之餘，亦讓乘客享受更直接便利的旅程。

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記者：陳詠妍