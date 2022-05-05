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【疫後重開】康文署下周五起陸續重開8個體育館 恢復舉辦部分康體活動

理財智慧 21:13 2022/05/05

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康樂及文化事務署今日（5日）宣布，轄下8個體育館將於下星期五(13日)起陸續重新開放，因為這些場地在早前疫情嚴重時暫停開放以用作防疫用途。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

市民可於以下開始預訂日期起，使用康體通網上預訂服務、已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站，或於當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂以下場地的收費設施：

場地 重開日期 開始預訂日期
小西灣體育館 5月13日 5月7日
青衣西南體育館 5月13日 5月7日
藍田（南）體育館 5月16日 5月10日
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 5月16日 5月10日
界限街一號體育館 5月21日 5月15日
彩榮路體育館 5月27日 5月21日
港灣道體育館 5月30日 5月24日
荃灣西約體育館 5月30日 5月24日

另外，康文署下月起陸續恢復舉辦部分康樂及體育活動，包括在室內及戶外等體育處所舉行的訓練班及同樂日。

 

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責任編輯：羅浩濂

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