【疫下經濟】調查：疫下近三成人財富縮水 87%人認同財富規劃重要 但逾半人未有規劃

第五波疫情剛過去，經濟環境依然不樂觀。保誠保險有限公司近日發布財富規劃調查結果，發現大部分人的財富在疫情期間並無增加，更有三成人的財富明顯縮水，大部分人認同財富規劃重要，但當中逾半人未有規劃的行動。

保誠保險有限公司今年4月透過網上問卷訪問了541名受訪者，調查結果發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變，76%受訪者表示他們的財富於過去2年的疫情期間並無增加，情況在家庭總入息愈低的受訪者中愈為普遍。而財富有明顯減少的受訪者則有29%，平均跌幅逾兩成。

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受疫情影響下，36%受訪者的投資風險取向較去年保守，81%表示自己的理財策略有所改變，例如：35%人投資低風險產品、27%人會轉持現金減少投資及有19%人投資流動性高的產品。

另外，調查發現儘管高達87%受訪者認同財富傳承規劃的重要性，但過半數受訪者仍未開始規劃，他們普遍認為要到達某些人生重要階段時才適合開始規劃，有23%人在子女出生時及有20%人在退休時才規劃，亦有兩成人認為愈早規劃愈好；調查指反映受訪者的心態及行動之間存在巨大落差。

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責任編輯：龍紀瑩