【零售業】3月零售業銷售額跌13.8%　網上銷售額則按年急升30.9%

政府統計處公布，3月零售業總銷貨價值臨時估計為238億元，按年跌13.8%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌16.8%。

3月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.7%，相關銷售價值臨時估計為28億元，按年升30.9%。

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按年比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌1.9%；電器及其他未分類耐用消費品跌4.5%；食品、酒類飲品及煙草跌3.3%；百貨公司貨品跌16.9%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌36.8%；藥物及化妝品跌7%；服裝跌39.4%；汽車及汽車零件跌15%；燃料跌15.7%；家具及固定裝置跌23.7%；中藥跌9.2%；書報、文具及禮品跌17.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌55.4%；眼鏡店跌42.8%。

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另一方面，超級市場貨品的銷貨價值則上升2.6%。

政府表示，由於本地第五波新冠疫情和社交距離措施繼續約束市面人流，打擊消費氣氛，3月零售業總銷貨價值按年進一步急跌。展望未來，近期本地疫情改善，社交距離措施逐步放寬，加上4月初發放的第一期電子消費券，將為零售業帶來支持。

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