【美股焦點】完成收購後　傳馬斯克將擔任Twitter臨時CEO

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以440億美元收購Twitter（美：TWTR），據《CNBC》引述消息人士報道，Elon Musk計劃完成收購後，將擔任Twitter的臨時CEO數月。

據周四（5日）美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Elon Musk從其他投資者那裡獲得大約71.4億美元融資承諾。當中包括甲骨文聯合創始人Larry Ellison已承諾投資10億美元。虛擬貨幣交易所幣安、紅杉資本和最初反對收購方案的沙特阿拉伯王子阿勒瓦利德亦包括在內。

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Elon Musk將繼續與Twitter的現有股東，包括該公司CEO Jack Dorsey會談，討論在收購中提供股份的可能。

Twitter現任CEO Parag Agrawal僅掌舵幾個月，目前尚不清楚Elon Musk在完成收購後是否會尋求任命一位新行政總裁。上月有外電報道稱他已為Twitter安排新的行政總裁。

Twitter的股價在周四早段上漲了 3%，特斯拉股價則下跌超過4%。

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責任編輯：黃苑筠