【虛擬經濟】君悅酒店夥鋒味同萌及香腸星人 推NFT美食體驗 更可贏住宿及千元餐飲禮劵

本地創意工作室「香腸星人研究所」繼早前推出首個聯乘特別版NFT後，與謝霆鋒旗下「鋒味同萌」再度攜手，與香港君悅酒店合作，推出期間限定餐飲體驗企劃「CLASH!」，本著「當美食與藝術、虛擬與現實相碰，結合出新形式」的原則，虛擬與實體結合，為參加者開啟「多元宇宙中無限想像」的美食之旅。

以致力建立「亞洲最大Web 3.0美食生活體驗社區」為願景的本地創意工作室「香腸星人研究所」，積極與擁有共同理念的品牌及意見領袖合作，打造「虛實相融」體驗，為其社群不斷增值。實體俱樂部「Not For Teeth」9月登場前的首個實體地點，將於5月7日至6月26日期間讓「香腸星人研究所」NFT持有者及公眾人士，一同探索多元宇宙中「美食是藝術，藝術是美食」的奇幻體驗。

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首次與香港君悅酒店合作的「CLASH!」旅程分為五大區域，並暗藏著QR Code（二維碼），於每個區域擺放的裝飾柱、鏡柱、牆身上的LED屏幕或雕塑，展示出「鋒味同萌」X「香腸星人研究所」的特別版NFT作品精選。而必屬打卡熱點的自拍舞台放滿舊電視、無盡鏡及展示NFT作品的LED屏幕，新舊交融，讓參觀者耳目一新。

參加者可於旅程導航中探索「香腸星人銀河系」，利用QR Code（二維碼）找出自己的個性，開啟無限想像旅程。若能正確猜出現金劵換領地點的人士，更有機會獲得價值港幣$1,000的餐飲現金劵，參加名額只限首150位。

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另外，「鋒味同萌」與香港君悅酒店專業廚師團隊聯手研創出以下獨特菜單，為顧客帶來獨一無二的餐飲體驗，當中包括：Lemon d’ Drop香檳特飲，混合濃縮檸檬汁與黑芝麻，配以豐盈氣泡裝飾的香檳，而無酒精版本則配以地中海湯力水；及自家製香腸卷配以Chef Nic 秘製醬汁。

參加者亦可將自家的秘密菜式，以模糊照片形式上載於社交平台，參加#trymysecretrecipe秘密食譜活動，標註熱愛飲食朋友並邀請朋友競猜相中菜式名字及所使用的食材，當有人猜出正確答案才能公佈。最具創意的帖文會進入最後投票階段，得奬的秘密菜式更會被轉換成NFT並於元宇宙中發售，所得善款將會捐贈給慈善機構。

活動亦包括 NFT DIY工作坊，讓參加者創作自己專屬NFT，參加者可於平板電腦創作自家Pixel像素藝術作品，只需付上「Gas Fee 」，作品可鑄造成NFT放虛擬錢包中，用於收藏或作為禮物送給朋友。

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「香腸星人研究所」NFT及「香腸星護照」持有人將獲邀參加香腸星派對之夜，免費入場參與NFT DIY工作坊及專享香港君悅酒店French GourMay住宿計劃的獨家折扣，並有機會贏取香港君悅酒店住宿一晚，或價值港幣$1,000的餐飲禮劵。歡迎所有NFT與美食愛好者訂購及預約不同套票。

「鋒味同萌」X「香腸星人研究所」限定企劃「CLASH!」 日期：2022年5月7日至6月26日 營業時間：11:00 – 19:00 （45分鐘一節） 地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香檳吧 套票: 每位350元可享用特調飲品一杯及主題美食，另加300元體驗 NFT DIY 工作坊 指定香港君悅酒店住宿計劃賓客可享： 兩張免費套票包括用餐飲體驗（價值700元） 香腸星人研究所NFT持有人/香腸星護照持有人： 免費進入展覽一次（不包括餐飲體驗）

以優惠價每位220元享用餐飲體驗

免費參加NFT DIY 工作坊一次

門票於現場有售，數量有限丶售完即止

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責任編輯：龍紀瑩