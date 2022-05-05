【儲局加息】聯儲局宣布加息半厘及6月縮表　惠峰國際料美股5月升9%

美國聯儲局宣布加息0.5厘，一如市場預期，另外，6月將開始減少9萬億美元的資產負債表。惠峰國際發展有限公司董事張玉峰先生表示，今年以來市場持續動盪不安，如今一切已塵埃落定，加息、縮表的步伐變得明朗，張玉峰預料投資者信心將逐步回復，短期內股市有望反彈。根據過往聯儲局會議後的大市表現，他預計市場在5月份的餘下時間造好，資金流入力度增大，整體股市或有9%的升幅。

張玉峰指，值得留意的是，會議並沒有過於糾結第一季GDP按月出現負增長的情況，相反指出個人消費和投資維持強勁增長，可見美國經濟距離衰退還有很遙遠的路。

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在加息週期下，張玉峰表示，金融股前景獲看高一線，皆因較高的利率勢必會增加銀行的淨利息收入和淨息差。眾多金融股之中，以龍頭大行最有優勢，張玉峰最為看好摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）以及摩根士丹利（美：MS），除了受惠債息向上趨勢，相關公司的現金流、稅後凈營業利潤、商業模式、公司客源等均有好表現。

一些經營成本低、生意穩陣、客戶基礎大以及現金流充足的企業，張玉峰亦認為是可考慮入市的目標。例如美國的醫療保險巨擘聯合健康（美：UNH）、北美最大的廢棄物管理公司Waste Management（美：WM）、軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT），他們的股價表現未必是最亮眼，但勝在走勢穩定，且定期有息收，適合長期持有。

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責任編輯：黃苑筠