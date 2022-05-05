【經濟調查】跨境滙款缺乏透明度 調查：去年港企因海外滙款隱藏費用損失近12億

根據一項獨立調查「跨境支付行業的『隱藏收費』對經濟影響及行業發展方 向」，香港企業 2021 年在海外滙款時因隱藏的滙率附加費用而蒙受估計高達 11.8 億港元的損失。

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這項調查由 Wise 委託 Coleman Parkes 進行，研究企業進行國際滙款的行為 習慣及不滿，揭示傳統金融系統的國際滙款系統下的低效率及欠缺透明度。調查結果顯示，港企於2021在跨境滙款上支付的費用估計達18.2億港元，其中約6.38億港元為交易費， 而有 65%（約 11.8 億港元）為進行國際滙款時隱藏的匯率附加費用。令人驚訝的是，作為香港經濟支柱 的中小型企業首當其衝，受不透明的匯款手法影響最深，佔因隱藏的匯率附加費用而損失金額的 99% （約 11.7 億元）。

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報告亦指有55%的企業仍然依賴銀行轉帳等舊有方式進行跨境支付，他們表示選擇使用傳統銀行的主要原因是熟悉 程度和信任，當中較多中小企（63%）堅持使用傳統銀行，而跨國公司只佔不足一半（47%）。這個現象 背後的原因不難理解，因為小型企業資源匱乏，難有時間或人手比較供應商的服務，因此通常會慣性使 用同一間傳統銀行以處理本地及國際滙款交易。

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記者：鄭日棱