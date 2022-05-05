【數碼廣告】Google去年刪逾34億則廣告　停用560萬廣告帳戶

數碼世界的商機處處，數碼營銷成為各企業重要一環。在配合企業接觸潛在客戶時，Google亦不時更新和調整其廣告政策和執行策略，防止企業濫用廣告的同時，保障用戶安全。Google日前發布最新一份廣告安全報告指出，去年刪除逾34億則廣告，並停用超過560萬個廣告客戶帳戶。俄烏戰爭亦被列為敏感事件，令超過800萬個相關的廣告被封鎖。

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據報告指，Google去年為廣告商和發布商添加或更新了30多項政策，當中包括推出了針對屢次違反政策的多重打擊系統、禁止宣傳有關否認氣候變化聲明的政策等。

俄烏戰爭屬敏感事件 禁俄廣告商從Google獲利

Google廣告隱私與安全產品管理副總裁Scott Spencer撰文指，鑑於國際關注俄烏戰爭的事態發展，為防止不法份子利用事件從中獲利，或煽動暴力，其團隊已迅速地將事件列為敏感事件。同時暫停在俄羅斯大多數的商業活動，包括暫停在俄羅斯展示廣告、發布來自俄羅斯廣告商的廣告，以及禁止俄羅斯政府資助的媒體從Google平台中獲取營利等。

他續指，根據敏感事件政策，Google已封鎖超過800萬則與俄烏戰爭相關的廣告，並從平台上逾60個由俄羅斯政府資助的媒體網站中移除廣告。

此外，Spencer在文中提到，在疫情期間，網絡詐騙活動有上升的趨勢，其規模持續擴大，所使用的方式亦愈趨複雜，包括同時創建數千個帳戶、使用隱藏和假偽文本等，增加偵測和違規處理的難度。今年，Google將為用戶提供更具透明度的廣告及監控，如推出新的「關於這則廣告」功能，讓用戶了解廣告商的資訊。

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責任編輯：殷凱怡

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