  • 25°C
香港時間 : 2022505日 (四) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼廣告】Google去年刪逾34億則廣告　停用560萬廣告帳戶

科技 19:35 2022/05/05

分享：

分享：

數碼世界的商機處處，數碼營銷成為各企業重要一環。在配合企業接觸潛在客戶時，Google亦不時更新和調整其廣告政策和執行策略，防止企業濫用廣告的同時，保障用戶安全。Google日前發布最新一份廣告安全報告指出，去年刪除逾34億則廣告，並停用超過560萬個廣告客戶帳戶。俄烏戰爭亦被列為敏感事件，令超過800萬個相關的廣告被封鎖。

【世界密碼日】網絡安全隱患　慎用親友名字做密碼

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

據報告指，Google去年為廣告商和發布商添加或更新了30多項政策，當中包括推出了針對屢次違反政策的多重打擊系統、禁止宣傳有關否認氣候變化聲明的政策等。

俄烏戰爭屬敏感事件　禁俄廣告商從Google獲利

Google廣告隱私與安全產品管理副總裁Scott Spencer撰文指，鑑於國際關注俄烏戰爭的事態發展，為防止不法份子利用事件從中獲利，或煽動暴力，其團隊已迅速地將事件列為敏感事件。同時暫停在俄羅斯大多數的商業活動，包括暫停在俄羅斯展示廣告、發布來自俄羅斯廣告商的廣告，以及禁止俄羅斯政府資助的媒體從Google平台中獲取營利等。

他續指，根據敏感事件政策，Google已封鎖超過800萬則與俄烏戰爭相關的廣告，並從平台上逾60個由俄羅斯政府資助的媒體網站中移除廣告。

此外，Spencer在文中提到，在疫情期間，網絡詐騙活動有上升的趨勢，其規模持續擴大，所使用的方式亦愈趨複雜，包括同時創建數千個帳戶、使用隱藏和假偽文本等，增加偵測和違規處理的難度。今年，Google將為用戶提供更具透明度的廣告及監控，如推出新的「關於這則廣告」功能，讓用戶了解廣告商的資訊。

【黑客攻擊】FBI報告：全球商業電郵詐騙　6年損失逾3,300億元

【AR眼鏡】Google收購MicroLED初創　優化AR顯示屏技術

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Meta人才招聘】Meta放緩招聘　減營業成本
今日
【Meta人才招聘】Meta放緩招聘　減營業成本
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
今日
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【元宇宙】英皇投資數百萬　最快暑假進軍元宇宙
今日
【元宇宙】英皇投資數百萬　最快暑假進軍元宇宙
【世界密碼日】網絡安全隱患　慎用親友名字做密碼
今日
【世界密碼日】網絡安全隱患　慎用親友名字做密碼

你可能感興趣

【Meta人才招聘】Meta放緩招聘　減營業成本
今日 11:37
【Meta人才招聘】Meta放緩招聘　減營業成本
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
今日 16:56
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【元宇宙】英皇投資數百萬　最快暑假進軍元宇宙
今日 17:20
【元宇宙】英皇投資數百萬　最快暑假進軍元宇宙
廣告 網絡保安 社交平台 數碼營銷 戰爭 俄羅斯 廣告 Google

下一篇文章

【世界密碼日】網絡安全隱患　慎用親友名字做密碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款