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【Google】Google發布年度廣告安全報告 詐騙廣告現增長趨勢 去年超過560萬家廣告客戶遭停權

理財智慧 21:44 2022/05/05

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Google近日發布最新的廣告安全報告，當中指出在2021年因為違規而遭移除的廣告超過 34 億則，另有超過 57 億則廣告遭限制，同時有超過 560 萬家廣告客戶的帳戶停權。

【儲局加息】聯儲局宣布加息半厘及6月縮表　惠峰國際料美股5月升9%【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

報告亦提到詐騙廣告在疫情期間有增加的趨勢，而 2021 年的規模明顯有擴大趨勢，不法之徒的犯案手法更加巧妙，當中包括同時建立數千個帳戶、利用偽裝和文字操弄等方法以躲避系統偵測，讓 Google 的廣告審查人員與系統所看到的廣告內容與使用者看到的不相同，造成不當內容的偵測和違規處理變得更加困難。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

除此之外，今年爆發俄烏戰爭，戰事不只在烏克蘭境內，網路上也散布相當多不實資訊而掀起資訊戰，Google 表現公司當下已經迅速採取行動，制定敏感事件政策，禁止廣告從中獲利、或濫用這樣的情況。此外，Google 也暫停於俄羅斯的多數商業活動，包括暫停於俄羅斯投放廣告、不為俄羅斯的廣告客戶放送廣告，俄羅斯政府資助的媒體也暫時無法透過該平台營利。目前 Google 已根據敏感事件政策封鎖超過 800 萬則與俄烏戰爭相關的廣告，也從該平台上超過 60 個由俄羅斯政府資助的媒體網站中移除廣告刊登。

【虛擬經濟】半島酒店BlueArk明起舉辦NFT展覽 「無聊猿」藝術品總值超過1億港元【下一頁

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記者：鄭日棱

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