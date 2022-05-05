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【英國加息】英鎊急瀉1.6%　英倫銀行加息25點子至1厘符預期　將考慮減持國債

股市 19:26 2022/05/05

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英倫銀行加息25點子至1厘符預期　將考慮減持國債

英國連續加息4次。英倫銀行宣布議息結果，將基準利率上調25個基點至1%，為2009年2月以來最高水平，符合市場預期。其中，6名委員投票通過支持加息25個基點，3名委員則支持加息50個基點。

英鎊兌美元急瀉1.6%，鎊滙昨日突然抽升1%，在英倫議息後倒跌1.6%。英鎊兌港元跌穿9.8關。

英倫銀行表示，委員會大多數成員認為未來幾個月，貨幣政策進一步收緊的程度可能仍然合適。

聲明提到，委員會重申在大多數情況下在調整貨幣政策立場時傾向於使用銀行利率作為積極的政策工具。由於利率現在提高到1%，並且與委員會先前的指引一致，將考慮開始出售持有的英國國債。

英倫銀行表示，俄羅斯入侵烏克蘭加劇全球通脹壓力，令世界及英國的經濟面對實質性惡化，而對供應鏈阻礙的憂慮也進一步提升。該行預期，英國今年首季GDP將會上升0.9%，高於2月貨幣政策報告的預期。基於假期及新冠病毒檢測減少，料次季GDP增長為0%。

通脹方面，據5月貨幣政策報告，預期CPI會在今年餘下時間進一步走高，第二季達9%，略高於第四季見頂平均10%的水平，以反映家庭能源價格、食品、核心商品和服務的價格上漲。

相關文章：【英國加息】英倫銀行加息25點子至0.75厘符預期　未來數月或進一步收緊貨幣政策

美股 加息 英國 英倫銀行 通脹 銀行

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