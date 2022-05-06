【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅

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政府統計處公布3月份零售業總銷貨價值，按年跌近14%，遜市場預期。首階段的電子消費券於上月到手，市場觀望消費券如何帶動零售表現。

恆生銀行首席經濟師薛俊昇表示，3月份的零售表現受第五波疫情拖累，期望4月份開始慢慢回升。但他提醒，參考去年經驗，市民用完消費券後，市道的熾熱程度將減弱，故他料5月份或出現輕微回落。

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對於消費券能為零售業貢獻多少，薛坦言難以估算。他解釋，雖然政府派發消費券促進消費，但市民未必有額外花錢，把現金儲起。另一方面，效用亦要視乎第二階段消費券發放時，本地的疫情發展。

效用每周減弱

香港零售管理協會主席謝邱安儀指，消費券到手後的首個星期，爆發力的確強勁，惟及後每個星期減弱。她補充，消費券派發後的首4天，9成至全部商戶亦反映生意額較前一星期上升，但第二周開始，則有超過8成商戶表示，生意額較首周錄得單位數至4成跌幅；第三、四周的回落幅度更大。

謝稱，零售協會大部分會員亦反映4月份生意將有增長，特別是百貨、電器，更有4至6成升幅。該會估計，首階段消費券發放後的6個月內，零售業界將有單位數至低雙位數的升幅。

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珠寶業生意倍增 惟母親節難錄升幅

周生生大中華營運總經理劉克斌並指，消費券派發後的首個周末令珠寶業界的生意倍增，但他坦言此僅是短期刺激作用。整體市況回暖，仍要視乎疫情及通關。

對於本周日的母親節，他期望放寬食肆每檯人數上限，有助帶動消費氣氛，惟估計生意仍較去年同期減少。

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記者：葉泳珊