【綠色債券2022】綠色債券截止認購　耀才富途認購人數合共超過15萬人（不斷更新）

▲ 【綠色債券2022】周五下午2時截止認購 耀才富途認購人數合共超過14萬人

零售綠色債券 （新上市編號：04252） 已截止認購，政府發言人表示，據從配售機構所得的資料，零售綠債初步認購金額約328.8億港元，認購人數約49.3萬，意味零售綠債的認購金額是目標發行額的2.2倍，由於零售綠債獲市民踴躍支持，預計最終發行額將提高至上限200億港元，政府計劃於5月16日公布配發結果。

富途證券共接獲逾8.8萬人申請

富途證券共接獲逾8.8萬人申請，錄得約42億港元認購金額，佔市場總認購人數約18%，平均每人認購5手，最大認購數手為600手。

招商永隆平均每名客戶認購金額為10萬元

招商永隆銀行於整個綠色零售債券認購期的平均每名客戶認購金額為10萬元，最高認購金額為港幣1000萬元。經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數達87%。

滙豐約八成綠債申請透過數碼渠道遞交

滙豐發言人表示，最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與，認購客戶當中，超過20%從未曾購入香港特區政府發行的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。

中銀：客戶經電子渠道認購佔比達8成

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，零售綠債認購反應理想，預計錄得超額認購，有機會每人最少獲派4手，中銀香港客戶經電子渠道認購零售綠債佔比達8成，線上平均認購為7手。

恒生：每人平均認購金額約8萬元

恒生銀行 （00011） 指，該行每人平均認購金額約8萬元。在該行提供的線上線下認購途徑中，約7成客戶是經恒生個人e-Banking認購。

耀才證券認購人數超過6.5萬人

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才證券是次綠色債券認購人數超過6.5萬人，平均認購5至7手，總認購金額近38億元，最大認購股數80手。

許繹彬表示，綠債認購反應熱烈，可能是因為港股市況持續不穏，慣常以買收息股為主的客戶，可能因煤氣 （00003） 突然改變派息策略，而有所動搖。因為此類客戶慣常是透過交易所上市股份作收息，而綠債俱備此條件並又有肯定的息率回報，故此，確實吸引了此類客戶認購。

工銀亞洲：最高認購金額為500萬元

工銀亞洲表示，零售綠債總認購金額及人數與去年第八批iBond反應相若，最高認購金額為500萬元（500手），平均認購金額為9萬元（9手），客户電子認購佔比達八成，較過往明顯上升，該行整體銷售情況符合預期，表現理想。

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