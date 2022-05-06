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首間太空酒店料最快2025年落成 冀打造太空商業園

環球社會熱點 09:05 2022/05/06

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近年發展與太空相關的行業發展迅速，除了太空旅行外，太空公司Orbital Assembly亦計劃打造太空酒店，最快2025年先設立可容納28人的太空艙空間，2027年全面開放。目標要在太空設立商業圈，提供旅遊及商業用途。

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Orbital Assembly表示，計劃打造太空酒店，外型猶如輪胎，以中間的電梯軸連接，構成一個繞地球運行的旋轉輪，並利用旋轉產生的引力，每90分鐘繞地球一周。

據悉，企業計畫設立兩個提供住宿的太空站，包括可容納400人的「旅遊站」（Voyager Station），目標在2027年開放予遊客、另有可容納28人的太空艙「先鋒站」（Pioneer Station），最快在2025年落成，為商業人士提供服務。

Orbital Assembly目標建造「太空商業園」，同時作辦公室及旅遊用途。

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Amber Heard親自作供 聲淚俱下控遭家暴 【下一頁】

Orbital Assembly 行政總裁Tim Alatorre表示，規模較小的「先鋒站」可以讓民眾更早體驗太空生活，酒店內的所有辦公室及研究設施將開放招租。Alatorre亦指，酒店內設有人工重力，旅客可如常淋浴或坐下進食，同時可體驗與地球重力與別不同的狀態。

Alatorre稱，目前除成本問題外，仍在研究需要多少人工重力、及遵循暴露於太空輻射下的有關指引。現時太空旅行相當昂貴，Alatorre認為，隨著太空旅遊的興起，相信旅遊成本日後會大幅降低。

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責任編輯：郭麗明

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