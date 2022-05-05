【TWTR】馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾　幣安、卡塔爾控股有份參與、早段升逾3%

▲ 馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾 幣安、卡塔爾控股均有份參與

Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美：TWTR）再有新進展。繼早前已經接獲210億美元的股權承諾後，馬斯克再獲得合共71.39億美元的新股權承諾，是次引入的新投資者包括加密貨幣交易平台幣安（Binance）、紅杉資本以及Qatar Holding LLC等。計及新增的股權承諾，馬斯克目前就收購Twitter合共獲得272.5億美元的資金。

Twitter早段升3.7%，截至本港時間晚上9時50分，報50.88美元。

據美國證交會最新文件指，馬斯克就是次Twitter收購，再引入18位股權投資者，提供總計71.39億美元的股權承諾，有關投資者均保留以每股54.2美元，認購相應Twitter股權的權利。

據文件顯示，Lawrence J. Ellison Revocable Trust合共提供10億美元的股權承諾，紅杉資本提供8億美元股權承諾，幣安提供5億美元的股權承諾。

另外，據外電報導，馬斯克完成收購後，料將暫時擔任Twitter行政總裁一職數月。上月有報導稱他已為Twitter安排新的行政總裁。

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