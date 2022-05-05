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【TWTR】馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾　幣安、卡塔爾控股均有份參與

Hot Talk 18:52 2022/05/05

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馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾　幣安、卡塔爾控股均有份參與

Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美：TWTR）再有新進展。繼早前已經接獲210億美元的股權承諾後，馬斯克再獲得合共71.39億美元的新股權承諾，是次引入的新投資者包括加密貨幣交易平台幣安（Binance）、紅杉資本以及Qatar Holding LLC等。計及新增的股權承諾，馬斯克目前就收購Twitter合共獲得272.5億美元的資金。

Twitter盤前升3%，現報50.51美元。

據美國證交會最新文件指，馬斯克就是次Twitter收購，再引入18位股權投資者，提供總計71.39億美元的股權承諾，有關投資者均保留以每股54.2美元，認購相應Twitter股權的權利。

據文件顯示，Lawrence J. Ellison Revocable Trust合共提供10億美元的股權承諾，紅杉資本提供8億美元股權承諾，幣安提供5億美元的股權承諾。

相關文章：【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter　需支付78億元分手費

【TWTR】馬斯克據報擬私有化Twitter後　最快三年內再將Twitter重新上市

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美股 虛擬貨幣 收購 卡塔爾 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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