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【消費情報】7CAFÉ「好啡自己沖」必中抽獎遊戲 一連6日每小時送出600杯免費咖啡

理財智慧 17:52 2022/05/06

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上月7CAFÉ迎來600間分店，繼推出「6元咖啡」及「限定全新口味－薑味鮮奶咖啡/鮮奶」優惠後，下周將推出的最後一擊「好啡自己沖」抽獎遊戲，參加者中獎機會更達百分之百，必定能夠獲贈7CAFÉ電子券。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

「好啡自己沖」抽獎遊戲為期一連6日（5月11至16日），每小時送出600杯免費7CAFÉ，遊戲會讓參加的玩家化身成「7CAFÉ咖啡大師」，與一眾「咖啡精靈Gullu Gullu代言人」一起，親身體驗以「黃金比例」沖出一杯7CAFÉ高品質咖啡的樂趣。

遊戲開始時會安排一款7CAFÉ人氣咖啡作為任務 ，當中包括泡沫咖啡、 鮮奶咖啡及醇白咖啡，玩家需運用左右腦協調，利用左邊的咖啡按鈕及右邊鮮奶按鈕，看準時機按停同時流出咖啡及澳洲鮮奶的咖啡機，務求以「黃金比例」調製出一杯選用100% Arabica咖啡豆的7CAFÉ高品質即磨咖啡。當玩家成功調製出「黃金比例」的7CAFÉ咖啡後，即可參加大抽獎，有機會贏取「7CAFÉ免費贈飲電子券」，讓玩家可以立刻去就近的7CAFÉ分店歎返杯靚咖啡。

    點擊圖片放大
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    +6

「好啡自己沖」活動會由5月11日早上7時開始，參加者於推廣期間登入活動網站，根據指示完成任務，即可參加抽獎，抽中「7CAFÉ 免費贈飲電子券」的玩家，登記香港手提電話號碼後，將在1個工作天內收到手提電話短訊獲得「7CAFÉ 免費贈飲電子券」之連結；而未能抽中免費贈飲電子券的參加者，亦能獲得「7CAFÉ 10元試飲價電子券」1張。

「好啡自己沖」有獎遊戲每小時會送出600張「7CAFÉ免費贈飲電子券」，整個推廣期內，每個登記之電話號碼最多只可以獲得「7CAFÉ免費贈飲電子券」1張，但參加遊戲機會不限。

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責任編輯：嚴浩文

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