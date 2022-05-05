【理財智慧】水錶房爆水喉 業主需要自己畀? 一文了解家居保險重要性

事緣在三月的時候，網上媒體和電視節目都收到啟德某樓主的求助，指發展商指水錶房「爆水喉」，當時考慮要求業主賠償100萬元。在事發後該網媒代業主跟進事件，最終發展商願意全數承擔費用，事件也引起網民對於「家居保險」的關注。

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事件起因

事主有日發現一米外的水錶房有滲水情況，並要求管理處跟進，最後管理處擾攘了半小時才關水掣。後來發展商指事件浸壞了其中一部電梯，考慮向業主追討損失，費用可達百萬元。事主之後找來網媒、電視媒體協助解決事件，事件引起社會和網民的討論，引起對於水錶房喉管責任誰屬的問題、維修費用由誰支付。最終業主在日前收到管理處通知，指發展商會承擔維修費用。

家居保險

如果有留意新聞的讀者，都知道最近爆竊事件有增無減，為了保障自己的財物損失都應該慎選一位家居保險。由於家居保險不是必需，在事件中業主也無購買家居保險，以致也擔心需要自己支付有關的費用。現時家居保險也更趨多元化，例如提供家居支援服務，包括水喉匠、電力維修匠等，甚至只是家中的電子產品損失也可以提供保障。

家居保險要注事的事

以下有幾樣的原因會影響家居保險的保費，例如單位是用作自住、租住；物業是一般的住宅、獨立屋還是村屋。當中最影響保費的因素便是樓齡，保險公司大多接受40年以下的家居投保，如果40年以上投保則可能需要額外報價。

第三者責任保障

家居保險中除了保障投保人的財物外，也要留意第三者責任保障，主要是保障投保人及其家人於單位或個人疏忽引起第三者身體傷亡或財物損失而負上的責任，例如在颱風期間不慎將鋁窗推到街上而造成傷亡，第三者的費用便會交由保險公司承包。

在上述事件中，不少的保險都列明「家居發生的意外而令他人蒙受損傷」，相關的網媒也曾經向保險公司查證，由於如何介定何謂「家居」在此事中未有解釋，但提醒業主有購買第三者責任保障的需要，如果發有任何意外都立即通知保險公司，而不是私下作任何協議，因為保險公司在「第三者責任索償」時可能會額外邀請第三方機構去判斷事件，甚至交由法律部門處理。

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記者: 陳佳恩