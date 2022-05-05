【可持續發展】安聯投資可持續投資產品AUM達1470億歐元　與企業互動圍繞三大主題

安聯投資發佈《2021年可持續發展和盡職治理報告》，根據《可持續金融披露規例》（EU Sustainable Finance Disclosure Regulation），安聯投資旗下可持續投資產品的資產管理規模達1,470億歐元，而著重ESG風險的資產管理規模則達1,560億歐元。

2022，安聯投資在企業互動參與的策略，將主要圍繞三大挑戰相關的主題分析：氣候變化、地球限度和包容性資本主義。

許多討論都集中在氣候風險評估

安聯投資去年一共參與299次會議，涵蓋了482個主題，並通常在每家企業涵蓋超過一個主題，而與環境相關的議題在企業互動參與中的重要性持續提升，佔所有涵蓋議題的22%，佔比較去年增加了3個百分點，許多討論都集中在氣候風險評估上，探討企業如何在其策略、營運和產品規劃中反映氣候風險和低碳轉型。

根據記錄，有28家所投資的企業根據在互動參與期間討論並針對的議題，採取了相應行動，其中有一些需要持續多年跟進的案例，當中43%案例主要涉及高層薪酬和企業管治議題。

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安聯投資駐香港的盡責管理分析員劉建元表示，安聯大部分所接觸的公司都承諾將採用全球公認框架，例如金融穩定理事會氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）框架，以改善其在可持續發展方面的披露，從而更好地對接國際市場，今年將通過結合以風險及主題為導向的互動參與方式，繼續跟進亞洲公司在去碳化、能源轉型、數據安全和保護以及性別多樣化等重點議題的表現。

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