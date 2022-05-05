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【虛擬銀行】 ZA Bank 推限額優惠 憑邀請碼開戶及消費 即賺520元獎賞

理財智慧 20:37 2022/05/05

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虛擬銀行ZA Bank 推出快閃開戶推廣，全新用戶憑 ZA Card 消費滿指定金額可獲520元獎賞，與此同時，亦推廣精品咖啡買一送一優惠。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

由即日起至5 月 18 日，首 5,000 位全新用戶憑邀請碼「EARN520」或經指定頁面登記後成功開立 ZA Bank 賬戶，並於開戶後 14 日內使用 ZA Card單筆合資格簽賬滿520元，即可獲贈 HKD 520 獎賞。

與此同時，ZA Bank 亦推出「三五成群（終極版）」好友推薦計劃，現有用戶成功推薦 5 位好友開戶可獲4,000元現金獎賞，推薦 3 位亦可獲1,500元。

另外，精品咖啡買一送一優惠亦再度登場。由即日起至6月30日，用戶於以下 5 間精品咖啡商戶憑 ZA Card 以原價購買指定咖啡飲品，可享買一送一優惠，分別是HABITŪ、OMOTESANDO KOFFEE、The Porter 、Urban Coffee Roaster及 Winstons Coffee。

 

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責任編輯：羅浩濂

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