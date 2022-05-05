【虛擬銀行】 ZA Bank 推限額優惠 憑邀請碼開戶及消費 即賺520元獎賞

虛擬銀行ZA Bank 推出快閃開戶推廣，全新用戶憑 ZA Card 消費滿指定金額可獲520元獎賞，與此同時，亦推廣精品咖啡買一送一優惠。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

由即日起至5 月 18 日，首 5,000 位全新用戶憑邀請碼「EARN520」或經指定頁面登記後成功開立 ZA Bank 賬戶，並於開戶後 14 日內使用 ZA Card單筆合資格簽賬滿520元，即可獲贈 HKD 520 獎賞。

與此同時，ZA Bank 亦推出「三五成群（終極版）」好友推薦計劃，現有用戶成功推薦 5 位好友開戶可獲4,000元現金獎賞，推薦 3 位亦可獲1,500元。

另外，精品咖啡買一送一優惠亦再度登場。由即日起至6月30日，用戶於以下 5 間精品咖啡商戶憑 ZA Card 以原價購買指定咖啡飲品，可享買一送一優惠，分別是HABITŪ、OMOTESANDO KOFFEE、The Porter 、Urban Coffee Roaster及 Winstons Coffee。

【消費情報】冠恒集團全新網店開幕 電子產品限時優惠低至7折全店免運【下一頁】

【電子消費券】BoC Pay為第二階段消費券做好準備 下載及綁定即可獲68元迎新優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂