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意大利城市再推2歐元買樓計劃 8成買家來自北美

環球社會熱點 08:05 2022/05/06

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意大利早年為吸引外國投資者，推出1歐元（約8.3港元）出售空置房屋計劃，吸引大量外國公民關注。意大利西西里地區一個城市去年再以2歐元（約16.6港元），拍賣10座舊建築。當地政府官員透露，幾乎所有買家來自北美，並指美國民眾購買意欲未受新冠疫情影響，不少人親身到意大利睇樓。

意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手 【下一頁】

意大利西西里島城市Sambuca di Sicilia早於2019年就開始吸引海外買家進駐，當地以1歐元價格出售16間房屋，一度成全球熱話。當地政府於2021年7月再推計劃，以2歐元象征式價格出售10棟舊建築。申請期已於去年11月截止，結果市政府收到數百個購買申請。房屋最終以500至7,000歐元（約4,159至5.8萬港元）成交。

部分參加1歐元出售空置住宅意大利城市

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副市長Giuseppe Cacioppo透露，第二輪買家幾乎來自北美，來自美國或是美國公民。他指新冠疫情並未對銷情造成影響，部分人未有實地考察已決定入手，亦有人不怕疫情下的旅行限制，到訪當地視察。

約翰遜擬重啟鐵娘子買公屋計劃 協助年輕人置業 【下一頁】

部分買家近日接受美國傳媒訪問，透露跨境置業的心情。來自愛達荷州（Idaho）的互聯網商人David Waters透露，他以每幢500歐元價格，購入2幢位於舊區相連的建築，未來希望為當地瀕臨被忽視的社區改造作貢獻。他計劃透過眾籌翻新住宅，然後將其轉贈。他指，希望為未來的投資者創造一種方式，可在日後支援類似社區。

而亞利桑那州（Arizona）新鮮食品連鎖店聯合創辦人兼廚師Daniel Patino則透露，以2,500歐元（約2萬港元）購入唯一一座3層有露台建築。他指自己從未到訪當地，僅觀看當地市政府提供的影片和照片後就參加競投，未知屋內設施情況，但相信需大量改造。他目前仍未決定住宅用途，但強調鐘愛意大利及其飲食文化。

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責任編輯：李俊儀

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