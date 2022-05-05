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【世界密碼日】網絡安全隱患　慎用親友名字做密碼

科技 18:35 2022/05/05

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5月5日是「世界密碼日」，各位用戶回顧過去所設定的密碼，是否具備高安全度？不少用戶因為繁複冗長的密碼難記，於是選用排列簡單兼安全度極低的密碼，過去甚至有不少調查曾指出，全球最常見的密碼仍舊是「123456」，而這組密碼的全球總計使用人數竟超過1億，黑客只需一秒即可成功破解。

除了「123456」，有風險諮詢機構指出，用戶傾向使用非常短的詞語組合，一般是圍繞著我們生活感興趣的東西，可能是親人和寵物的名字、嗜好，或是對我們有意義的地方。但是而這些啟發用戶建立密碼的資訊，大都可以在用戶的社交媒體上找到，意味著犯罪分子很容易獲得這些「破解密碼的提示」。

犯罪分子可能藉網絡足跡猜測

風險諮詢機構德安華（Kroll）指出，犯罪分子除了能夠根據用戶的網絡足跡猜測到我們的常用密碼，還會使用密碼破解工具破解帳戶，而這些密碼破解工具會通過常用的字典單詞解除帳戶密碼。

機構翻查案例發現，密碼管理不善是導致網絡攻擊的根本原因之一。

  • 其中一個案例是，一間對沖基金公司因所設定的密碼弱，其持有的獨特基金演算法被盜，導致重大經濟損失
  • 另一案例，一位私人財富銀行經理的電郵帳戶遭盜用，欺詐者透過電郵帳戶，偷偷發送虛假指令給其中一位銀行客戶，導致客戶損失逾100萬美元（約780萬美元）。經過調查，Kroll發現該財富經理的電郵密碼原來是其女兒的名字

隨著憑證洩露攻擊增加，單憑密碼並不能提供足夠的保護，Kroll建議企業採用多重身份認證（Multifactor Authentication，MFA），即透過應用程式做額外的身份認證。該機構指：

企業應要求所有人及每個系統帳戶都啟用MFA，尤其是含有敏感數據的系統，如財務、人力資源和其他受法律或法規保護的數據，並時常審核與檢視相關部屬，確保犯罪分子無機可乘。

責任編輯 ： 張寶燕

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