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【外滙貨幣】調查指因國際滙款隱藏附加費　本港中小企去年損失逾11億元

Hot Talk 18:04 2022/05/05

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調查指因國際滙款隱藏附加費，本港中小企去年損失11.7億元。

科技公司Wise委託研究公司進行的調查顯示，本港企業於2021在跨境滙款上支付的費用估計達18.2億港元，其中約6.38億港元為交易費，65%（約11.8億港元）為進行國際滙款時隱藏的滙率附加費用。中小型企業受不透明的滙款手法影響最深，佔因隱藏的滙率附加費用而損失金額約11.7億港元。

73%受訪企業認為，海外滙款的收費架構很容易了解，但只有18%的企業正確分辨到滙款所涉及的實際費用，當中包括基本交易費以及滙率附加費用。28%企業甚至表示，國際滙款服務是免費。

Wise認為，調查結果顯示，跨境滙款缺乏透明度，許多企業不清楚滙款服務供應商慣於在滙率中加入一個隱藏的溢價，以致顧客比原先支付更多費用收費結構亦因服務供應商不同而有異，使情況更加複雜難明。

小企業慣性使用同一傳統銀行國際滙款

64%企業未充分意識到不同滙款服務供應商之間的收費結構差異。中小企對這方面認知不足的現象最為明顯，71%中小企業感到難以完全理解。55%企業仍然依賴銀行轉帳等舊有方式進行跨境支付，他們表示選擇使用傳統銀行，主因是熟悉程度和信任，當中63%中小企堅持使用傳統銀行，跨國公司只佔47%。

Wise解釋，小型企業資源匱乏，難有時間或人手比較供應商的服務，因此通常會慣性使用同一間傳統銀行以處理本地及國際滙款交易。

在從未用過數碼服務供應商的企業中，59%表示如果數碼服務比傳統服務供應商快捷、低廉、方便，他們會考慮轉用。

八成企業表示，如果滙款機構的收費不透明，會乾脆不用該機構的所有其他服務。企業對金融機構的期望亦比以前高，86%企業期望得到更多數碼服務；84%表示傳統銀行需要急起直追迎合不斷變化的需求；59%企業認為數碼金融機構未來可取代傳統銀行。

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