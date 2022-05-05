信和集團與Tesla於全港增設六個超級充電站　擴大電動車充電站的覆蓋範圍　攜手推動可持續發展

▲ 信和集團資產管理董事蔡碧林女士（右）與Tesla香港、澳門及台灣地區區域總監范菁怡女士（左）在奧海城2期展出的V3 Supercharger 超級充電站前留影。

信和集團（「集團」）與Tesla一向積極推廣電動車使用，以配合政府的政策，同時推廣可持續發展能源。繼奧海城的升級V3 Supercharger 超級充電站正式啟用後，並宣布將於今年內於集團旗下六項物業增設超級充電站，設置最新V3 超級充電及目的地充電站，配合本地日趨普及的電動車發展，為一眾車主提供更快更流暢的充電體驗。



集團與Tesla一直緊密合作，共同推動使用可持續發展能源，首個奧海城超級充電站於 2016年啟用後一直深受電動車駕駛人士歡迎，最近完成升級工程、採用最新V3 Supercharger 的超級充電站亦已正式啟用，共設11個超級充電及目的地充電器。而今年內集團與Tesla亦將陸續於旗下六項物業包括藍灣廣場、中港城、屯門市廣場，以及集團新建項目元朗One North、黃竹坑Landmark South、及香港富麗敦海洋公園酒店增設Tesla 充電設施，位於藍灣廣場的充電站更將為Tesla在本港的第50個充電站。



信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「集團以『建構更美好生活』為願景，同時致力減少碳排放，將可持續發展融入業務各個層面，而旗下信和管業優勢更於物業管理過程中，致力增加電動車充電站、提升室內空氣質素及完善廢物管理三大重點範疇。我們相信覆蓋全面的充電站網絡是推動電動車發展的關鍵，因此我們一向積極透過與不同業務夥伴合作，於旗下物業擴大電動車充電站的覆蓋範圍，並計劃於2022年將電動車充電器的數量大幅增加67% 至超過1,400個。Tesla為集團的長久合作夥伴，我們很高興能與他們進一步合作，繼續攜手推廣綠色運輸。」



信和集團旗下物業管理公司「信和管業優勢」業務涵蓋物業管理、停車場管理、保安服務及環境清潔服務四大範疇，為顧客、租戶及住客提供卓越服務，配合集團整體物業發展及投資業務。「信和管業優勢」現時管理近200項物業，總樓面面積超過5,500萬平方呎，致力透過可持續發展的方式營運及服務，善用房地產科技，重點配合政府的重點環境保護措施，包括空氣質素提升、電動車充電設施增置及廢物管理。



為向公眾進一步推廣使用電動車對環境可持續發展的好處，集團與Tesla合作於旗下商場舉行巡迴電動車展及教育活動，讓駕駛人士親身感受電動車的優點及最新充電技術，並設有兒童駕駛學院讓小朋友體驗駕駛兒童電動車，從小培養可持續發展觀念。首場活動於現已於奧海城2期舉行至5月9日，未來數月將陸續移師藍灣廣場及屯門巿廣場等。







(特約)