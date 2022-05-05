  • 26°C
香港時間 : 2022505日 (四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金評級：強積金4月份下滑4.71%　人均賬戶結餘減少11700元

Hot Talk 17:43 2022/05/05

分享：

分享：

積金評級指強積金4月份下滑4.71%，人均賬戶結餘減少11700元。

積金評級統計指，整體強積金基金表現4月份下滑了4.71%，估算相當於強積金單月虧損約539億港元，令整體強積金2022 年以來累計虧損約1,301 億港元或下跌10.54%。

雖然中、港股票在過去一年錄得10個月虧蝕，積金評級主席叢川普指，從昔日表現看，市場現正處於或接近見底，因以往強積金跌穿10% 時，市場通常會反彈回升，而隨後強積金不單可收復失地，而且還有累積增長。他提醒，強積金成員應持續及分散投資，以受惠於複式回報的最大化效應。

積金評級估算，4月份平均每名強積金成員賬戶結餘下跌約11,700港元，今年以來則下跌了約28,400 港元。截至4月底止，強積金總資產估算約有1.071萬億港元，相等於每名強積金成員賬戶結餘約 23.35萬港元。

相關文章：

【MPF】駿隆：4月強積金人均蝕近1.1萬元　年初至今人均累蝕呢個數...

【MPF】駿隆：主動型港股基金3月淨流入約30億元　為吸資最高資產類別

【MPF】積金評級：3月及首季強積金淨流入　為可扣稅自願性供款推出後最多

 

開啟hket App，閱讀全文
基金 退休基金 強積金

上一篇文章

【中美金融戰】美國據報擬升級制裁海康威視　海康威視跌停：希望獲公平對待、服務美國等150多國（第三版）　

下一篇文章

【美國加息】陳茂波：港滙變化及息率上升速度及幅度　仍視乎本地資金量及經濟情況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款