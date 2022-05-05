【MPF】積金評級：強積金4月份下滑4.71%　人均賬戶結餘減少11700元

▲ 積金評級指強積金4月份下滑4.71%，人均賬戶結餘減少11700元。

積金評級統計指，整體強積金基金表現4月份下滑了4.71%，估算相當於強積金單月虧損約539億港元，令整體強積金2022 年以來累計虧損約1,301 億港元或下跌10.54%。

雖然中、港股票在過去一年錄得10個月虧蝕，積金評級主席叢川普指，從昔日表現看，市場現正處於或接近見底，因以往強積金跌穿10% 時，市場通常會反彈回升，而隨後強積金不單可收復失地，而且還有累積增長。他提醒，強積金成員應持續及分散投資，以受惠於複式回報的最大化效應。

積金評級估算，4月份平均每名強積金成員賬戶結餘下跌約11,700港元，今年以來則下跌了約28,400 港元。截至4月底止，強積金總資產估算約有1.071萬億港元，相等於每名強積金成員賬戶結餘約 23.35萬港元。

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