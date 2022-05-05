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【美國加息】陳茂波：港滙變化及息率上升速度及幅度　仍視乎本地資金量及經濟情況

宏觀解讀 17:38 2022/05/05

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【美國加息】陳茂波：港滙變化及息率上升速度及幅度　仍視乎本地資金量及經濟情況

美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，一個多月來聯邦基金利率合共加幅已達0.75厘，目標利率現加到0.75至1厘。財政司司長陳茂波表示，雖然聯儲局官員言論紓緩了市場對往後會議以更大幅度加息的憂慮，但今年餘下時間加息的趨勢仍然確定，累計幅度可能達2.5厘或更多，聯儲局亦確定了縮減資產負債表的步伐。

一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）【下一頁】

陳茂波指，聯繫滙率制度下，港美息差拉闊會導致更多套息交易，令港滙逐步靠向7.85兌一美元的弱方兌換保證水平，最終令港元拆息跟隨美息向上，但港滙變化及息率上升的速度及幅度，仍會視乎本地資金量及經濟情況而變化，有信心維持貨幣及金融市場的穩定暢順運作。

陳茂波：收緊貨幣政策將令香港面對的外部環境更具挑戰

聯儲局收緊貨幣政策，將令香港面對的外部環境更具挑戰，環球金融市場或會更為波動，部分基本因素較弱的新興市場經濟體面對的壓力（包括貨幣貶值和資金外流）將較顯著，會繼續關注相關風險，也注視加息對資產市場、信貸質素、本地消費和投資活動，以及經濟氣氛的影響，也要關注其對市民及中小企造成的負擔。

余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快　加息僅影響樓市多項因素之一【下一頁】

陳茂波指，港元拆息上升將增加市民的按揭還款開支，雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭貸款的平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已多方面管理，不過，在經濟仍未全面恢復、失業率偏高、許多市民收入受壓的環境下，對部分正在供樓的小業主而言，加息將增添他們供樓的壓力及對生活的憂慮。

相關文章：【美國加息】渣打：料美國5、6月加息50點子後收水力度會減慢　下半年美國經濟及通脹或高開低走、縮表或歷時3年

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相關文章：【內房危機】法國外貿銀行：美加息周期、人幣滙價弱　對需償還離岸美元債內房是雙重打擊

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