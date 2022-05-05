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美研究：Omicron與其他變種病毒無異 住院及死亡風險幾乎相同

環球社會熱點 18:10 2022/05/05

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變種新冠病毒Omicron肆虐全球，不少專家相信Omircon傳染性高，但相對其他變種病毒株，所引發的症狀較輕微。但美國最近一項大型研究發現，Omicron引發的住院及死亡風險，與其他變種病毒株無異。

已累計100萬人染疫離世 等同第10大城市人口 【下一頁】

來自美國馬薩諸塞州綜合醫院、密涅瓦（Minerva）大學及哈佛醫學院的4位科學家，分析過去兩年、約13萬名新冠病人紀錄，並根據人口、疫苗接種狀況及預計住院後一年內的死亡風險調整，主要研究過往曾席捲全球的主流變種病毒威脅。

研究發現，在不同時間的主流變種病毒株所引發的新冠住院及死亡風險幾乎相同，反映Omicron與其他變種病毒無異，推翻早前指Omicron更具傳染性，但確診症狀較輕微的推論。

南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致 【下一頁】

上述研究於周一（2日）在Research Square發布，目前在科學期刊Nature Portfolio接受同儕評估。發表研究的科學家指，研究排除在家快速檢測的患者，可能低估新一波疫情接種疫苗患者及感染人數。

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責任編輯：郭麗明

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