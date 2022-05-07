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【遊戲熱話】任天堂Switch新遊戲令玩家「打爆電視」　網民笑言：歷史悲劇重演

14:00 2022/05/07

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任天堂在四月底時發表《Nintendo Switch Sports》，其為一款體感動作遊戲，但玩家遊玩Nintendo Switch Sports時卻要小心！

任天堂在4月底發表《Nintendo Switch Sports》，為一款體感動作遊戲，但玩家遊玩Nintendo Switch Sports時要小心！海外已傳出玩家因未有綁上Switch腕帶，導致Joy-Con掉出，令電視屏幕損毀。

【遊戲熱話】Nintendo Switch Sports介紹影片曝光 設多款體感遊戲（有片）
 
美國Reddit論壇有網友發文指，遊玩《Nintendo Switch Sports》擊劍比賽時，不小心把Joy-Con搖桿丟出去，令電視屏幕損毀。至於知名電玩主播「63man」，也在進行網球比賽的時候，直接將搖桿丟出，讓電視屏幕裂了一角。

【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試 將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
 
網民對此並不感到意外，更笑言讓人回到「2007 年」、「又是重新一個循環」、「這就是我一直在等的情況」。網民所指的是Wii Sports發行時，當時也發生Wii控制器鬆脫，掉向電視屏幕的情況。
 
任天堂在遊戲說明再三強調，遊玩時一定要綁上Switch的腕帶，避免Joy-Con被扔出去的情況。

美國Reddit論壇有網友發文指，在遊玩《Nintendo Switch Sports》擊劍比賽時，不小心把Joy-Con搖桿丟出去，令電視屏幕損毀。（Reddit）

【Wordle】Wordle帶動網站人流 紐約時報：增加38.7萬新用戶

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責任編輯：廖淑瑩

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