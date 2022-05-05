【內房危機】法國外貿銀行：美加息周期、人幣滙價弱　對需償還離岸美元債內房是雙重打擊

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，美國已入加息周期，而且人民幣滙價較弱，以內地商業房地產業收入流是人民幣，故對需要償還離岸美元債的內房而言，會是雙重打擊，料內房的償還能力必惹來更多關注，而在離岸市場所見，由房地產開發商主導的違約率已有增加。

該行的亞太區首席經濟學家艾西亞表示，外國投資者3月開始拋售中國債券，4月壓力加劇。伴隨着地緣政治風險和經濟壓力，聯儲局快速收緊貨幣政策也導致中美利差擴大。烏克蘭危機引發了中國的避險情緒，尤其是潛在的二級制裁。內地的變種病毒浪潮導致的經濟放緩，可能為企業利潤帶來額外風險。

報告：今年3月房地產是債券償還壓力最大行業

據該行近期發表的中國債券監測季度報告，聯儲局更加鷹派，10年期中美國債利差從去年12月的127基點，收窄至今年4月幾乎為0。同期，中國企業發行的離岸債券利率從3.47%，飆升至5.29%。而另一方面，在岸債券利率從3.4%小幅下降至3.31%，與中國央行今年早些時候降息10基點基本相符。

報告認為，在市場情緒低迷情況下，投資者對信用風險的擔憂仍存在，在房地產帶動下，民營企業發行的在岸和離岸債券收益率同步飆升。該行過去12個月的指標也顯示，截至今年3月，房地產是債券償還壓力最大的行業，包括技術違約和延期。近12個月來，有償債壓力的離岸債券佔比進一步從去年的6.4%，升至今年3月的6.8%，其中房地產佔比較大。儘管房地產的整體情緒已經觸底反彈，但市場認為，截至今年3月仍有38%的房地產商情緒為負面，高於去年底的35%。

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