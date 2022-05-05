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【消費情報】Pinkoi x Hello Kitty限定快閃店登陸荃灣廣場　 購買聯乘官方商品可享7折優惠　 即睇店內更多優惠活動！

理財智慧 18:50 2022/05/05

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設計購物網站 Pinkoi.com 較早前的10週年特別企劃宣布與 Sanrio 人氣經典角色 Hello Kitty 推出限定聯乘企劃，特別攜手香港設計公司 PRO-INZIGHT，以「Art of Living」為設計靈感，結合 Pinkoi 品牌理念「Design the way you are 」，共同推出療癒大人感的 Pinkoi x Hello Kitty  限定聯乘系列，實現讓藝術走向生活之中，在生活中尋找獨有的藝術眼光。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

第三彈聯名企劃釋出，今回 Pinkoi 將於 2022 年 5 月 5 日至 22 日期間，在荃灣廣場 L1 樓層長廊舉辦為期 18 天的 Pinkoi x Hello Kitty 香港限定快閃店活動，延續以「Art of Living」為主題，將荃灣廣場化身為「戶外野餐、露營熱點」。

是次限定快閃店特設「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票專區，將Sanrio首次與Pinkoi跨界別合作的年度盛事實體化。限定快閃店高度還原戶外郊遊場景，場內設有多個打卡位如復古露營車造型、戶外帳篷、野餐墊、露營椅等供拍照打卡，另備即場印相服務。

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為慶祝 Pinkoi x Hello Kitty 在香港展開盛大的快閃店，於活動期間購買Pinkoi x Hello Kitty聯乘官方商品，即可享7折優惠！當中首推由 Pinkoi 聯手香港設計公司 PRO-INZIGHT，獨家推出的 6 款山系商品，從速開帳篷、三角掛旗、折疊椅到野餐墊，更有多功能收納箱和 Lomography DIY 相機等，陪你上山下海。

Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店雲集 38 個來自台灣、日本、香港 Pinkoi 站上人氣品牌， 當中包括台灣人氣品牌 Agooday、日本品牌 Mimura Kanagata 及香港品牌 Errorism、 RedA 等，發售超過 260 款 Hello Kitty 相關的 Sanrio 商品。

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另外，今次快閃店邀來 Yum Me Print 特意為快閃店製定專屬 Pinkoi x Hello Kitty 相紙邊框；透過將原本靜態的照片與錄音結合，印出別具意義的聲畫回憶。Pinkoi 會員憑當天快閃店購物單據，即可享免費相片打印服務乙次。

參加方法：

① Pinkoi 會員憑當天快閃店購物消費單據

② 追蹤 「@yummeprint」Instagram 帳戶

即可獲得 Pinkoi x Hello Kitty 香港快閃店限定相紙邊框打印乙次*。*數量有限，送完即止

第三彈聯名企劃Pinkoi更與屹立香港80多年冷熱水壺廠經典品牌駱駝牌 CAMEL，聯手推出兩款「Art of Living Hello Kitty・駱駝牌 CAMEL 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶」獨家限定商品，並將首次亮相於 Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店搶先開賣。

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Sanrio 首次與 Pinkoi 跨界別合作年度盛事 2022 Sanrio character ranking，選出 80 名角色中的 2022 年人氣王。Pinkoi 港澳會員由即日起至5月23日在 Pinkoi.com 用 10 P Coins 進行首次投票；另外，只要購買指定Sanrio產品 + 10 P coins就可以獲得額外投票機會一次，票數最終會與Sanrio官網票數相加，選出最終的人氣角色！為隆重其事，Pinkoi 於限定快閃店特設「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票專區，方便飽覽 80 名角逐人氣王的角色資料；現凡於快閃店現場投票，即可獲得 Sanrio character ranking 神秘禮物乙份。

活動詳情：Pinkoi x Hello Kitty 香港限定快閃店
地址：新界荃灣廣場 L1 樓層長廊 
日期：2022 年 5 月 5 日至 5 月 22 日
營業時間：星期一至日 11：30 - 20：30
付款方式：Pinkoi Pay、現金、Alipay / WeChat pay / Tap&Go （消費券適用）、Apple pay/ Google pay
優惠內容：

  • 凡於現場購物滿額 HK$380，即可獲得限量版小方巾一條。*數量有限，送完即止。
  • 凡於現場購物滿額 HK$1,500 即可獲得聯名 Lomography DIY 相機一部。(限量 30 部)
  • Pinkoi 會員使用  Pinkoi Pay 購物每滿 HK$ 400，即減 HK$ 20（買滿 HK$ 800 即減 HK$ 40，如此類推）
  • 新會員凡參加「 $1 贏 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯乘野餐輕裝備套裝」即可於現場獲得 Pinkoi x Hello Kitty 香港快閃店官方鋁膜氣球。（名額 2000 個，送完即止。）
  • 凡於快閃店現場參與「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票，即可獲得 Sanrio character ranking 官方貼紙乙張。（名額 2000 個，送完即止。）

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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撰文 : 陳楚琨

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