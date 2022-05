【消費情報】Pinkoi x Hello Kitty限定快閃店登陸荃灣廣場　 購買聯乘官方商品可享7折優惠　 即睇店內更多優惠活動！

設計購物網站 Pinkoi.com 較早前的10週年特別企劃宣布與 Sanrio 人氣經典角色 Hello Kitty 推出限定聯乘企劃,特別攜手香港設計公司 PRO-INZIGHT,以「Art of Living」為設計靈感,結合 Pinkoi 品牌理念「Design the way you are 」,共同推出療癒大人感的 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯乘系列,實現讓藝術走向生活之中,在生活中尋找獨有的藝術眼光。

第三彈聯名企劃釋出,今回 Pinkoi 將於 2022 年 5 月 5 日至 22 日期間,在荃灣廣場 L1 樓層長廊舉辦為期 18 天的 Pinkoi x Hello Kitty 香港限定快閃店活動,延續以「Art of Living」為主題,將荃灣廣場化身為「戶外野餐、露營熱點」。

是次限定快閃店特設「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票專區,將Sanrio首次與Pinkoi跨界別合作的年度盛事實體化。限定快閃店高度還原戶外郊遊場景,場內設有多個打卡位如復古露營車造型、戶外帳篷、野餐墊、露營椅等供拍照打卡,另備即場印相服務。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

為慶祝 Pinkoi x Hello Kitty 在香港展開盛大的快閃店,於活動期間購買Pinkoi x Hello Kitty聯乘官方商品,即可享7折優惠!當中首推由 Pinkoi 聯手香港設計公司 PRO-INZIGHT,獨家推出的 6 款山系商品,從速開帳篷、三角掛旗、折疊椅到野餐墊,更有多功能收納箱和 Lomography DIY 相機等,陪你上山下海。

Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店雲集 38 個來自台灣、日本、香港 Pinkoi 站上人氣品牌, 當中包括台灣人氣品牌 Agooday、日本品牌 Mimura Kanagata 及香港品牌 Errorism、 RedA 等,發售超過 260 款 Hello Kitty 相關的 Sanrio 商品。

▼ 點擊圖片放大 +36 +35

另外,今次快閃店邀來 Yum Me Print 特意為快閃店製定專屬 Pinkoi x Hello Kitty 相紙邊框;透過將原本靜態的照片與錄音結合,印出別具意義的聲畫回憶。Pinkoi 會員憑當天快閃店購物單據,即可享免費相片打印服務乙次。

參加方法: ① Pinkoi 會員憑當天快閃店購物消費單據 ② 追蹤 「@yummeprint」Instagram 帳戶 即可獲得 Pinkoi x Hello Kitty 香港快閃店限定相紙邊框打印乙次*。*數量有限,送完即止

第三彈聯名企劃Pinkoi更與屹立香港80多年冷熱水壺廠經典品牌駱駝牌 CAMEL,聯手推出兩款「Art of Living Hello Kitty・駱駝牌 CAMEL 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶」獨家限定商品,並將首次亮相於 Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店搶先開賣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Sanrio 首次與 Pinkoi 跨界別合作年度盛事 2022 Sanrio character ranking,選出 80 名角色中的 2022 年人氣王。Pinkoi 港澳會員由即日起至5月23日在 Pinkoi.com 用 10 P Coins 進行首次投票;另外,只要購買指定Sanrio產品 + 10 P coins就可以獲得額外投票機會一次,票數最終會與Sanrio官網票數相加,選出最終的人氣角色!為隆重其事,Pinkoi 於限定快閃店特設「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票專區,方便飽覽 80 名角逐人氣王的角色資料;現凡於快閃店現場投票,即可獲得 Sanrio character ranking 神秘禮物乙份。

活動詳情:Pinkoi x Hello Kitty 香港限定快閃店

地址:新界荃灣廣場 L1 樓層長廊

日期:2022 年 5 月 5 日至 5 月 22 日

營業時間:星期一至日 11:30 - 20:30

付款方式:Pinkoi Pay、現金、Alipay / WeChat pay / Tap&Go (消費券適用)、Apple pay/ Google pay

優惠內容:

凡於現場購物滿額 HK$380,即可獲得限量版小方巾一條。*數量有限,送完即止。

凡於現場購物滿額 HK$1,500 即可獲得聯名 Lomography DIY 相機一部。(限量 30 部)

Pinkoi 會員使用 Pinkoi Pay 購物每滿 HK$ 400,即減 HK$ 20(買滿 HK$ 800 即減 HK$ 40,如此類推)

新會員凡參加「 $1 贏 Pinkoi x Hello Kitty 限定聯乘野餐輕裝備套裝」即可於現場獲得 Pinkoi x Hello Kitty 香港快閃店官方鋁膜氣球。(名額 2000 個,送完即止。)

凡於快閃店現場參與「Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking」投票,即可獲得 Sanrio character ranking 官方貼紙乙張。(名額 2000 個,送完即止。)

