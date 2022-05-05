【元宇宙】英皇投資數百萬　最快暑假進軍元宇宙

▲ (官方網頁截圖）

娛樂圈發展元宇宙（Metaverse），演藝娛樂節目都能在現虛擬世界現身。英皇娛樂集團（EGG）與MetaTimes公司宣布，將為歌手張敬軒於Sandbox虛擬平台上，設計專屬的元宇宙世界「HinsLand」，據悉，該元宇宙平台目前仍在建構中，預計於暑假或今年第三季推出。

【元宇宙 】早部署早受惠？ 3大數碼基礎設施助企業參與元宇宙

HinsLand是英皇娛樂為本地歌手建立的元宇宙世界，據了解，歌手張敬軒在元宇宙世界內創建自己的虛擬角色HC，在HinsLand元宇宙世界內，將會設有張敬軒的虛擬大宅、餐廳、錄音室、歌迷會、演唱會場館及其他打卡位置，張敬軒表示：「元宇宙體驗虛擬生活，能發展出一種開心忘憂的生活態度，他會為觀眾及歌迷設計不同場景、音樂及視覺數碼藝術體驗。另外，他認為，多了一個社交平台以外地方的作分享媒介，可把平日於現實環境沒有發表的新歌、概念於元宇宙虛擬空間發布，元宇宙更可跨時間及地域限制，同步與全世界歌迷溝通。」

▲ 張敬軒設計的虛^人擬身份HC。(官方網頁截圖)

▲ HinsLand元宇宙目前仍在拓建中。(官方網頁截圖)

【環保紙】創新花粉造紙法 有效減低碳排放

據英皇娛樂集團行政總裁許佩斯表示，數碼世界一日千里，利用智能電話及電腦溝通變得很平常，而現實與虛擬世界發展也息息相關，是次拓展娛樂界元宇宙市場，共投資約數百萬元，並會陸續探索更多元宇宙的可能性。MetaTimes主席楊全盛表示，疫情加速元宇宙發展，利用區塊鏈技術作基礎，可讓玩家創建數碼第二人生，而虛擬世界是科技大勢所趨，娛樂界亦可探索元宇宙世界。

記者：向頌勤

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：