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【教育股】內地9月起增設勞動課　學生要識煮蕃茄炒蛋、修理家電

股市 17:19 2022/05/05

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內地9月起增設勞動課　學生要識煮蕃茄炒蛋、修理家電

內地教育部日前印發義務教育課程方案和課程標準（2022年版）。其中，《義務教育勞動課程標準（2022年版）》提出，將勞動、信息科技從綜合實踐活動課程中完全獨立出來，科學、綜合實踐活動起始年級提前至一年級，並根據不同學段制定了不同的學習目標，於今年秋季學期開始執行。

根據義務教育課程方案，勞動課程平均每週不少於1課時。而勞動課程設有10個任務群，包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護、農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用、現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。

其中，3至4年級要學習使用簡單的烹飪器具對食材進行切配，按照一般流程製作涼拌菜、拼盤，學習用蒸、煮方法加工食材。例如：用油、鹽、醬油、醋等調料製作涼拌黃瓜；將幾種水果削皮去核並做成水果拼盤；加熱饅頭、包子等麵食；煮雞蛋、水餃等。

5至6年級要識煮家常菜　學木工等

到5至6年級，學生要用簡單的炒、煎、燉等烹飪方法製作2至3道家常菜，如西紅柿炒雞蛋、煎雞蛋、燉骨頭湯等，參與從擇菜、洗菜到燒菜、裝盤的完整過程，能根據家人需求設計一頓午餐或晚餐的營養食譜。

另外，5至6年級學生也要選擇1至2項工業生產項目，如木工、金工、電子等，進行簡單產品模型或原型的加工，初步體驗工業生產勞動過程。同時，要選擇1至2項新技術，如三維打印技術、激光切割技術、智能控制技術等，初步進行勞動體驗與技術應用，熟悉某項新技術的主要功能及簡單的使用方法等。

而根據不同年級，學生有種菜、飼養動物及家禽等不同任務。

教育股周四（5日）普遍走弱，思考樂教育 （01769） 跌6.5%，收報0.58元，中教 （00839） 跌5.9%，收報6.59元，中滙 （00382） 跌1.4%，收報2.73元。

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