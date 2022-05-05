意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手

意大利西西里島的土耳其階梯為當地著名旅遊景點，一名意大利商人去年取得和當地政府的訴訟，正式宣布擁有土耳其階梯的一部分。該名意大利商人近期希望將其出售，更公開點名全球首富馬斯克，希望馬斯克能夠收購接手。意大利商人指，相信馬斯克懂得維護土耳其階梯的方式。

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現年72歲的意大利商人夏巴拉（Ferdinando Sciabarrà），經過多年與西西里區城市Realmonte地方政府法律訴訟後，於去年正式宣布擁有土耳其階梯（Scala dei Turchi或Turkish Steps）上層的一部分。夏巴拉其後向當地政府提議，採取措施以更好地保育遺址，或將其變成自然保護區。

惟夏巴拉請求皆被當地政府拒絕，於是他決定將所擁有的部分土耳其階梯拍賣。夏巴拉直言，除了得到當地政府的就擁有權的承諾外，一無所得。由於憂慮夏季旅客湧入對土耳其階梯的破壞，決定將其拍賣，首要兜售目標正是馬斯克（Elon Musk）。夏巴拉相信，馬斯克會懂得如何維護景點。

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土耳其階梯是西西里島一處型似樓梯的懸崖，由白色岩石峭壁組成。長年累月受自然侵蝕，岩石碎片變得脆弱。由於著名意大利已故推理小說作家Andrea Camilleri曾在系列小說中提及，吸引大量遊客到訪，部分人更帶走岩石碎片。

意大利當局曾收到維護不善的投訴後，於2020年初一度暫停開放。夏巴拉亦因和保育階梯有關的罪行被當局調查，並於去年夏天被罰9,100歐元（約7.6萬港元）。夏巴拉女兒透露，父親曾希望將其捐予公共行政部門，惟對方充耳不聞，而父親亦同時被阻止委託予環境協會。

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責任編輯：李俊儀