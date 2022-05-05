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【業績｜長和】長和旗下歐洲電訊業務首季收益跌1%至24億歐元　意大利業務較遜色

股市 17:10 2022/05/05

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【業績｜長和】長和旗下歐洲電訊業務收益跌1%至24億歐元　意大利業務較遜色

長和 （00001） 公布旗下歐洲電訊業務CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）首季部分營業數據，CKHGT首季收益按年跌1%至24.3億歐元（約202億港元），毛利總額維持在17.1億歐元（約142億港元）。CKHGT首季活躍客戶按年增2%至4180萬名，合約客戶流失率跌0.1百分點至1.1%。

以地區劃分，CKHGT英國業務首季收益5.82億歐元，按年持平、按季少11%，分部毛利總額3.64億歐元，按年升1%、按季跌1%；意大利業務收益9.77億歐元，按年跌6%、按季跌6%，分部毛利總額7.46億歐元，按年跌5%、按季跌5%。

長和指，英國業務在實施強勁保留客戶措施下相對穩定，但意大利市場競爭持續激烈上，自Wind Tre推出第二個品牌Very Mobile在預繳分部的競爭，惟活躍客戶總人數跌幅相對穩定，毛利率維持在80%理想水平。

以長和2021年業績計，CKHGT佔集團總收益21%，貢獻集團EBITDA的39%。

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港股 業績公布 英國 意大利 長和（00001）

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