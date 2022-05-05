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【虛擬經濟】星巴克擬年內推NFT 構建全球化咖啡社群「數碼第三空間」

環球政經 22:37 2022/05/05

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成立逾50年的星巴克，一向以介乎於辦公室與家庭之間的「第三空間」（Third Place）作定位。星巴克今日宣布將於今年內推出NFT（非同質化代幣），用於建立社群、加強客戶互動及建立顧客忠誠度等方面，並將「第三空間」的概念延續至數碼世界。

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

星巴克在最新的公布中提到，許多人將NFT視為數碼藝術所有權的一種新形式，通常以高度投機的方式進行交易，但星巴克更重視NFT如何讓人們擁有可編程的、可品牌化的數碼資產，兼作為通行證使用。 

星巴克相信NFT具有龐大發展潛力，可以在忠誠度、提供獨特體驗、社群建設、講故事及客戶參與方面，提供一個由參與者共同擁有的模式，並可以成為增值業務的來源，在過程中使許多利益相關者受益，此外同時創建一種全新的數碼生態系統，加強星巴克當前的數碼平台產品。

【股票投資】瑞銀對港股看法審慎樂觀    推薦7隻資產負債表強勁股份【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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