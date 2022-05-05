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何文田瀚名首推30伙全數為一房戶　折實738萬起　嘉里︰「開心驚喜價」

股樓投資 16:57 2022/05/05

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嘉里建設旗下何文田現樓項目「瀚名」自去年起以招標形式出售，項目今（5日）公布首張價單，涉及30伙一房單位，發展商指，料最快下周展開銷售。

瀚名是次推出首張價單共30伙，全數為一房間隔，實用面積319至409平方呎，價單定價由820.5萬元起，至1,037萬元，價單呎價23,323至28,401元。發展商提供最高10%折扣優惠，以折實價計，整批最平入場價由738.39萬元起，至最貴933.23萬元，折實呎價則由20,989至25,559元不等，折實平均呎價為23,300元。

瀚名12樓A室一房示範單位

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瀚名首批入場單位為項目3樓E室，實用面積322平方呎，屬一房間隔，折實價為738.39萬元，折實呎價則為22,931元。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，瀚名首批30伙以「開心驚喜價」推出，最快於下周起開售，並指加推單位具有加價空間。他續指，項目示範單位即日起開放予公眾參觀，料短期內開始收票。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，瀚名首張價單折實呎價由20,898元起，低絕同區一手貨尾，更比區內同類二手屋苑低約逾一成，可謂疫後復甦價，發展商為追落後，定價十分克制，相信項目認購反應激烈。

他續指，5月份樓市明顯復甦，早前率先交投反彈的二手市場，平盤早已被吸納，議價空間亦比早前收窄。相反，一手市場百花齊放，買家選擇大增，現時樓市仍以用家主導，置業剛需仍然龐大，已屆現樓的瀚名勢必受追捧，加上嘉里品牌一直重質重量，瀚名位於傳統豪宅區，且擁34名校網，可力吸家長客。另一方面，何文田新晉屋苑的每呎租金可達50至60元不等，租金回報可觀，相信瀚名亦可吸引長線投資者入市。

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撰文 : 謝昕蕎

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