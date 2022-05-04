【虛擬保險】Bowtie成立三周年自願醫保客戶過萬　首季保費收入同比升一倍

全港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）慶祝成立3周年，公布自願醫保客戶超過1萬人，就算在第五波疫情底下，今年首季自願醫保保費收入仍較去年同期增加一倍。

Bowtie表示，平均計算，其自願醫保年度保費收入增加了60%，由每保單每年2,500元增長至4,000元。超過75%客戶選擇了提供額外保障項目的自願醫保靈活計劃，更有四分之一的新客戶選購高端醫保Bowtie Pink自願醫保計劃，銷售數據反映客戶對品牌充滿信心。

現時Bowtie總保障額已突破400億元，為超過6萬名港人提供保障。據保監局市場最新的數據顯示，按保單數目計Bowtie於直接銷售渠道中現排行首位，更於2021年全年均保持著第一的位置。另外，Bowtie綫上銷售市場的佔比率，3年內仍持續倍數增長。

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今年香港平均醫療通脹每年達6至10%，比平均2%的通脹率更高。曾俊華表示，本港9成病人都是在公立醫院接受服務，反映公私營醫院接受病人比例失衡，而Bowtie可讓香港人在公營醫療服務外，能透過可負擔的醫療保障，獲得選擇私營醫療的能力。現時Bowtie的總保障額現已突破400億港元，而且當中百分百是純保障保額，市民能適時獲取服務，亦可幫助解決公私營醫療服務失衡的情況。

而為慶祝3週年，Bowtie再為所有自願醫保「靈活計劃」客戶免費升級保障。新增自願醫保「靈活計劃」升級保障，針對4大範圍，提高7個項目的賠償限額，包括上調手術相關限額逾20%、上調基本項目限額（病房及膳食和雜項開支限額），升幅由5%至 29%不等，提升入門診護理費用限額，幅度高達55%、調整未知投保前已有病症的等候期與賠償比率，第二個保單年度起可獲 100% 賠償。

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