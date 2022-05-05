【職場配對】三大前線服務行業 招聘數字按季下跌逾3成 招聘平台夥foodpanda推支援計劃

第五波疫情重創本地求職市場，本地招聘平台JobsDB宣布，推出總值逾100萬元的「前線服務業抗疫支援」計劃，協助三大受影響前線服務行業（餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業）的僱主減低招聘成本，並同時夥拍餐飲外送平台foodpanda香港，以覆蓋更多餐飲業的中小型商戶。

根據計劃，由即日起到6月30日，所有餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業的僱主只需網上登記，即可於JobsDB平台免費投放一則前線職缺相關的招聘廣告，為期一個月，廣告將會同時刊登於JobsDB網站、手機應用程式，以及最新推出的「JobsDB 極速搵工專線」，名額1,000個，先到先得，額滿即止。

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JobsDB亦夥拍餐飲外送平台foodpanda香港，將計劃推廣至該平台旗下逾14,000個商戶，冀能助商戶把握契機招攬人才。除免費招聘廣告外，foodpanda香港旗下參與商戶更可使用JobsDB的「Talent Search（人才搜尋）」功能5次，以JobsDB搜尋器直接從自願開放履歷的求職者中篩選，縮短招聘流程，有效發掘合適人才；同時希望藉此助前線打工仔增加受聘機會。

JobsDB早前亦推出全新WhatsApp前線搵工平台「JobsDB極速搵工專線」，打工仔只需於WhatsApp與JobsDB專屬商業帳戶展開對話，通過預設快捷鍵即可找到不同熱門前線工種的招聘機會，如零售、餐飲及服務、酒店等多個前線行業的最新職位空缺，直接與僱主對話，更方便快捷地為打工仔推送好工，提升配對成功機會。

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據JobsDB最新招聘數字顯示，前線服務業原已於去年第四季重拾2019年疫情前水平，惟第五波爆發後升勢未能持續，三大前線服務業招聘數字按季度跌幅達32.3%，隨著本月疫情放緩、社交距離措施放寬，JobsDB預期前線行業重啟生意的步伐將會加快、對人才招聘需求將轉趨活躍。

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責任編輯：嚴浩文